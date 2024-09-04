Cezası en fazla bir asgari ücret

Özlem ÇİMENDAL

İskele bölgesinde kuyulardan çekilen atıklar, molozlar çöplük alanlara ve boş arazilere dökülüyor.

Yasaya göre; atık suların vidanjörlerle çekilerek Haspolat Arıtma Tesisi’ne boşaltılması gerekirken, maliyetli olduğu için kimse buna yanaşmıyor, doğayı kirletmek daha kolay geliyor.

Çevreye vidanjörle atık boşaltanlara ise en fazla bir asgari ücret ceza kesiliyor.

Konuyla ilgili Diyalog’a konuşan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu atık suların vidanjörlerle çekilerek Haspolat Arıtma Tesisi’ne boşaltılması gerektiğini ancak maliyetli olduğu gerekçesi ile bunun yapılmadığını ve çevreye gelişigüzel boşaltımın söz konusu olduğunu açıkladı.

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Birimi yetkilileri ise sorunun temel kaynağının; bölgedeki şirket veya şahısların yapmayı taahhüt ettikleri arıtma tesislerini hayata geçirmemelerinden kaynakladığını ifade etti.

Çevre Dairesi yetkilileri de gelişigüzel atılan inşaat atıkları ve çöpler konusunda asgari ücretin esas alındığını açıkladı.

Toroslu: Şikayetleri aktarıyoruz

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, vidanjörlerin gelişigüzel tarlalara kanalizasyon atığı boşaltması konusunda yetkisi olmamasına rağmen, kendilerine gelen vatandaş şikayetlerini Çevre Dairesi ve İskele Belediyesi’ne aktardıklarını söyledi.

Dere yataklarına da atık boşaltıldığını kaydeden İskele Kaymakamı Eruğrul Toroslu, yaptıkları tespitleri yine Çevre Dairesi ve belediyeye bildirdiklerini dile getirdi.

Toroslu, “Yasalar dere yataklarının ıslahından kaymakamlığı sorumlu tutuyor ancak dere yataklarına boşaltılan atık suların cezasını belediye ve Çevre Dairesi kesmekle yetkilidir” dedi.

Toroslu yasaya göre atık suların vidanjörlerle çekilerek Haspolat Arıtma Tesisi’ne boşaltılması gerektiğini ancak maliyetli olduğu gerekçesi ile bunun yapılmadığını ve çevreye gelişigüzel boşaltımın söz konusu olduğunu söyledi.

Bir asgari ücret ceza yazılıyor

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Birimi yetkililer de çevreye vidanjörle atık boşaltanlara bir asgari ücret ceza yazıldığını belirtti.

Yetkililer, “Aynı zamanda bölgenin ıslahı veya dezenfekte işlemleri için de şirket veya şahsı zorunlu kılıyor. Bazen sadece para cezası kesilirken bazen de ıslah zorunluluğu getirilebiliyor. Zaman zaman da her iki ceza birden uygulanabiliyor.

Yine birimden alınan bilgiye göre, ekipler sürekli devriye halinde kaçak ve yasal olmayan boşaltım yapan veya inşaat atıkları ile çevreyi kirletenlerin tespitini yapıp ceza kesiyor.

Halktan gelen şikayetlere 7/24 yanıt veriliyor ve ihbarlar değerlendiriliyor” açıklamasında bulundu.

Şirketler arıtma tesislerini kurmuyor

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Birimi, sorunun temel kaynağının; bölgedeki şirket veya şahısların ÇED raporuna uygun olarak yapmayı taahhüt ettikleri arıtma tesislerini hayata geçirmemelerinden kaynakladığını ifade etti.

Şirketlerin projelendirme aşamasında ÇED raporuna uygun arıtma yapmayı da kabul ettiğini ancak bu yatırımlardan kaçınılması nedeniyle atık suların veya kanalizasyon atıklarının çevreye boşaltıldığını ifade etti.

Altyapı için belediye çalışmaya başladı

Birim, geçmişte ilgili paydaşlar ve şirketlerin de içerisinde yer aldığı bir altyapı projesi için çalışma başlatıldığı ancak daha sonra bu çalışmanın rafa kalktığını da kaydederek, şu anda İskele Belediyesi’nin kendi çabaları ile altyapı sorununu çözmek için yeniden proje çalışmasını başlattığını kaydetti.

Asgari ücret esas alınıyor

Diyalog’un ulaştığı Çevre Dairesi yetkilileri ise gelişigüzel atılan inşaat atıkları ve çöpler konusunda asgari ücretin esas alındığını açıkladı.

Daireden verilen bilgiye göre; çevreye gelişigüzel bir metreküp katı atık dökmenin cezası asgari ücretin 1/4’ü. 1-10 metreküp katı atık dökmenin cezası bir asgari ücret, 10 metreküp ve üzeri katı atık dökmenin cezası ise 2 asgari ücret.

Çevreye gelişigüzel ve kontrolsüz şekilde vidanjörlerin katı atık suyu veya kanalizasyon suyu boşaltımı yapmana ise Çevre Yasası’na göre bir metreküpten az olması durumunda asgari ücretin 1/4'ü ceza uygulanırken, bir metreküpten fazla olması durumunda asgari ücret ceza uygulanıyor. Boşaltılan atığın zararlı madde içermesi durumunda ise en fazla asgari ücretin 2 katı para cezası uygulanabiliyor.

9 ayda 20 ceza kesildi

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Birimi, 2024 yılı Ocak ayından bu ayana geçen 9 aylık sürede 14 farklı şirkete toplam 20 ceza kesti. Bu cezalardan biri inşaat ve katı atıklar kaynaklıyken, 3 tanesi kanalizasyon suyunun gelişigüzel çevreye boşaltılması, geriye kalan 16 tanesi de yine şirketlerin inşaat suyu veya arıtma sularını belli bir yerde muhafaza etmeyerek çevreye akıtması nedeniyle kesildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024, 09:52