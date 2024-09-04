Davetsiz misafir

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Küçükkaymaklı bölgesinde ise alkol alıp, direksiyon başına geçen sürücü sabaha karşı bir evin önündeki taş saksılara çarparak, devirdi. Büyük bir gürültüyle uyunana ev sahipleri panik yaşarken, sürücü tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada sürücünün 190 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Üsküdar Sokak’ta bulunan evinin önündeki kaza nedeniyle panik yaşayan Kamil Basmacı Diyalog’a konuştu. Gece yarısı büyük bir gürültü ile uyandıklarını söyleyen Basmacı hemen yola çıktıklarını ve bir aracın evinin önünde bulunan taş saksılara çarparak kaza yaptığını gördüğünü anlattı. Basmacı, hemen polise haber verdiklerini ifade etti.

polislerin sürücüye alkol testi yaptığını ve 190 promil alkollü olduğunun belirlendiğini anlatan Basmacı, alkollü araç kullanan sürücülere isyan etti.

Kamil Basmacı şunları söyledi:

“İçip içip yollara çıkıyorlar. Cezalar yükseltiliyor ancak hiç kimse alkollü araç kullanmaktan vazgeçmiyor. Burada çocuklarımız var torunlarımız var ,biri atılsa yola sürat yapan sürücüler duramayacak ve bir felaket yaşanacak. Bu sokakta sık sık kazalar oluyor. Bu sokakta çok sürat yapılıyor ve bu konuda belediyeye kasis takılması için başvurularımız var. Son yaptığımız başvurunun üzerinden 6 ay geçti kimse ilgilenmedi. Yaz geceleri bahçemde yatıyorum ve eğer araç bahçeye girmiş olsa beni uyuduğum yerde basıp öldürecekti. Alkollü sürücülerle ilgili yetkililerden beklentimiz gerekli çalışmaları yaparak bu durumu önlemeleridir. Diğer yandan da belediyeden beklentimiz bir an önce bu sokağa gerekli olan kasisleri takmasıdır.”