Durumları iyi

Güzelyurt'ta dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Cengiz Topel Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polisin açıklamasına göre; kaza dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Ahmet Hatay (E-21) Güzelyurt'ta Ramiz Turan Caddesi'nde RE 139 plakalı araçla seyir halindeyken, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru giden ve sağa dönüş yapmak için yavaşlayan Hasan Sapsızoğlu (E-48) yönetimindeki YN 547 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve YN 547 plakalı araçtaki yolcu Salman Bebe (E-46), kaldırıldıkları Cengiz Topel Hastanesi'nde acil serviste müşahede altına alındı.

