Düğün sonrası felaket

Hüseyin ÇİÇEK

Kız kardeşi Sude’yle bir yakınlarının düğünü sonrasında eğlenmeye giden 30 yaşındaki Yağmur Öztemur, eve dönüş yolunda kaza yaptı. Gazimağusa’nın İsmet İnönü Bulvarı’nda sabaha karşı meydana gelen kazada 24 yaşındaki Sude Öztemur hayatını kaybetti, Yağmur Öztemur ve 2 kişi yaralandı.

Yapılan inceleme sonucunda Yağmur Öztemur’un kaza esnasında 149 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Yağmur Öztemur’un tedavisi sürerken, yaşamını yitiren, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Sude son yolculuğuna uğurlandı.

Polis detayları açıkladı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; kaza dün 04.00 sıralarında, Gazimağusa’ da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yağmur Öztemur 149 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PA 843 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Mens Fashion isimli iş yerinin önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Sürücü o esnada karşı istikametten kuzeye doğru seyreden Hamdin Göktürk (E-44) yönetimindeki YC 648 plakalı çift kabin aracın sağ ön yan kısmına çarptı. Kazanın etkisiyle yolun batı kısmına savrulan YC 648 plakalı araç önce kaldırım bordür taşlarına, ardından kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarparak, durdu.

Kaza sonucu PA 843 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sude Öztemur olay yerinde yaşamını yitirdi. PA 843 plakalı araç sürücüsü Yağmur Öztemur ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Koray Ulema (E-45) ile YC 648 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Jamshid Dinpahah(E-50) yaralanarak, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Sude Öztemur ile ablası Yağmur Öztemur’un bir yakınlarının düğününe gittikleri, daha sonra eğlence mekanında vakit geçirdikleri ve eve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Hayata veda eden Sude Öztemur, dün kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa’da defnedildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024, 09:52