Sabıkası var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, 80 gram ağırlığında uyuşturuculu kağıtlarla yakalana İrfan Çil hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğu belirtilerek, tutuklu yargılanması talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 23 Ağustos saat 23.00 sıralarında, zanlının tasarrufunda uyuşturucu bulundurduğuna ve aracıyla Kalliland bölgesinde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, bölgeye giderek zanlıyı tespit ettiklerini, üzerinde yapılan aramada, şortunun cebinde 13 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içeren kağıt parçaları bulunduğunu anımsattı.

Polis, zanlının evinde yapılan arama sonucu, yatak odasında 67 gram ağırlığında, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren karton kağıtlar bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının benzeri sabıkalarının olduğunu belirtti ve tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

