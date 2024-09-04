‘Telaşa kapıldım’

Suna ERDEN

Lefkoşa Adli Şube’ye giderek, 57 bin lira değerindeki iPhone 15 Pro Max marka cep telefonunu bir markette düşürdüğünü söyleyen, incelenen kameralarda hırsızlık yaptığı ortaya çıkan, tutuklanınca polise saldıran Fas uyruklu Rachida Fadıl hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ülkeye 12 günlük turist vizesiyle giriş yaptığı ancak izin süresinin dolduğu açıklanarak, tutuklu yargı talep edildi.

Mahkemede söz alan zanlı ise cep telefonunu kaybettiğini, telaşa kapılıp ürünlerin parasını ödemediğini söyledi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 28 Ağustos 2024 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Macro Markete gittiğini, cep telefonunu orada düşürdüğünü söyleyerek, bulunması için şikayetçi olduğunu anımsattı.

Polis memuru, marketin güvenlik kameralarını incelediklerinde zanlının 2 bin TL değerindeki 2 adet bayan güneş gözlüğünü, bir adet elektrik uzatma kablosunu, su, bir adet sofra bezi ve bir adet mısır gevreğini, kasiyere ödeme yapmadan market dışarısına çıkartarak çaldığını belirlediklerini söyledi.

Polis, zanlının 20.05’te, Şehit Mustafa Ruso Caddesi üzerinde, tespit edilmesi üzerine, Adli Şubeye celp edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının makul mazereti olmaksızın yüksek sesle İngilizce anlaşılmayacak şekilde bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp, huzursuzluk çıkaracak biçimde ellerini yukarı aşağı sallamak suretiyle uygunsuz tavırlarda bulunduğunu açıkladı.

Soruşturma memuru, zanlının polis memurlarının yüzlerine eliyle gelişi güzel vurup, sağ kol pazu kısmını ısırmak ve bir diğer polis memurunun sol kaşına dirseği ile vurmak suretiyle ciddi bir şekilde görevlerini yapmalarına kasten engel olduğunu belirtti.

Vize süresi doldu

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde kaldığı otel odasında yapılan aramada çalınan eşyaların bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının yasal statüsünün araştırıldığını, 15 Ağustos tarihinde 12 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığını ancak vize izin süresinin dolduğunu, yasal statüsünün sonlandığını ifade etti.

Polis, soruşturma kapsamında birçok ifade aldıklarını ve kamera görüntüleri temin ettiklerini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının ülkede yasal statüsünün kalmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise cep telefonunu kaybettiğini, telaşa kapılıp ürünlerin parasını ödemediğini söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

