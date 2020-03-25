Ciddi bir çalışma

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Parti Ekonomi Kurulu tarafından hazırlanan "Krizden Çıkış ve Ekonomik Önlemler" başlığı altında hazırladığı önerileri Başbakan Ersin Tatar’a sundu. Konu hakkında açıklama yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ülkenin uzun sürecek bir kriz sürecine girdiğini, bu krizden çıkarken herkesin fedakârlık yapması gerektiğini, bunun için Hükümetin ciddi bir önlemler paketi hazırlamasının şart olduğunu söyledi. Arıklı; bu önlem paketini açıklarken şeffaflık, adalet ve eşitlik prensiplerine azami dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Arıklı; "Çalışanlar ve sektörler elbette fedakârlık edecek. Ama ondan önce devleti yönetenlerin ne kadar fedakârlık yapacağını bu toplum görmeli. Hükümet, yapabileceği tasarrufu önce kendisi devlette yapmalı, sonra halktan fedakârlık istemelidir" dedi.

Arıklı hazırladıkları önerilerin çok ciddi bir ekip tarafından hazırlandığını, amaçlarının hükümete yardımcı olmak olduğunu söyledi.

3 ayrı grupta ele alındı

YDP’den verilen bilgiye göre, hazırlanan öneriler kısa, orta ve uzun vadeli olarak 3 ayrı grupta ele alındı.

Kısa vadeli önlemlerin ilk 3 ay içerisinde alınması gereken acil tedbirleri içerdiği, kısa vadeli önlemler içerisinde ise ilk etapta “Ekonomik Kriz Fonu” kurulması ve bu fona çeşitli yerlerden kaynak aktarılması öneriliyor.

Öneriler içerisinde maaş kesintisi yapılması da bulunuyor.

Buna göre devletten veya kamu kurum ve kuruluşlarından maaş alan herkesten eşit ve adil bir oranda kesinti yapılması isteniyor.

Önerilerde neler var?

Maaşların en az 4 bin TL, en fazla 8 bin TL olarak ödenmesi de alternatif olarak öneriliyor.

Özel sektör çalışanlarına asgari ücretin yarısı kadar ödeme yapılması tavsiye ediliyor.

Bu fona kaynak aktarılması için; Siyasi Partilere yapılan yardımlardan ciddi bir kesinti yapılması, örtülü ödeneklerin kaldırılması, RHA ların derhal satışa çıkarılması, bankalardaki mevduatlardan alınan stopaj vergilerinin yükseltilmesi, KIB-TEK başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının net maaşının dışındaki bütün katkı ve ödeneklerin kesilmesi, sigara, alkol gibi tekel mamullerine ek vergi konulması, GSM şirketlerine ek vergi konulması, kiracı ve ev sahiplerine yönelik kısa süreli bir tedbir alınması, bankalarda mevduat ve kredi faizlerinin 3 ay süre ile dondurulması, fiyatların kontrolü açısından etiket kanunun bir kararname ile çıkarılması, fiyat kontrollerinin belediye zabıtalarına verilmesi gibi birçok önerilerde bulunuluyor.

Orta vadeli önerilerde ise; Stratejik görevler dışında yıl sonuna kadar kimseye ek mesai verilmemesi, ek mesai verilmesi durumunda, bunun alınan net maaşın yüzde 25’ini geçmemesi, krizden çıkılamaması halinde 13. Maaşların verilmemesi, kamuya personel alınmaması, “Devlet Personel Havuzu” oluşturularak kurum kuruluşlarda ihtiyaç fazlası personelin ihtiyaç duyulan kuruluşlara aktarılması, Belediye reformu başta olmak üzere ihtiyaç duyulan reformların kanun hükmünde kararname ile hayata geçirilmesi, yurt dışı temsilciliklerin gerekli olanların dışında tamamının kapatılması ve oradaki Temsilcilerin TC Büyükelçiliklerinde görevlendirilmesi gibi öneriler var.

YDP Fona kaynak aktarılması için bir defaya mahsus bedelli askerlik uygulamasının da hayata geçirilmesini önerdi.

Ek vergi alınmalı

Orta Vadeli önlemler arasında 120 metrekarenin dışındaki konutların ve belli bir cc nin üstündeki araçların lüks sınıfına konulup bunlardan ek vergi alınmasını, vergi kanunun yeniden düzenlenerek mükelleflerin yaşam standardına göre vergilerin yeniden değerlendirilmesi isteniyor.

Bankaların ödediği kurumlar vergisinin artırılması da öneriler arasında.

Uzun vadeli öneriler arasında ise; Ekonomik protokollerin hayata geçirilmesi ve özelleştirmelerin kamu özel işbirliği veya Yap İşlet Devret modeli ile derhal yapılması isteniyor.