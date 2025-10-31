Paranın kaynağı araştırılıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Eyva Çemberi yakınlarında 18 Ekim’de meydana gelen bıçaklı saldırı ve gasp olayının zanlıları M.K. (E-66) ile oğlu F.K. (E-34), dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzu-runa çıkarıldı. zanlılar hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada saldırıya uğra-yan şahıstan gasp edilen 80 bin Sterlin’in kaynağının araştırıldığı belirtildi. Polis, zanlıların gasp ettiği iddia edilen 80 bin Sterlin ile F.K.’nin tasarrufunda olduğu belirtilen tabancanın henüz bu-lunamadığını açıkladı.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu A. Gencer, olayın 18 Ekim 2025 tarihinde saat 19.50 sıralarında St. Barnabas ile Eyva Çemberleri arasında, bir cepte meydana geldiğini belirtti. Polis, zanlılar ile müşteki İbrahim Aşık’ın araç içerisinde oldukları sırada aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktığını aktardı. Polis, tartışma sırasında M.K.’nin tasarrufunda bu-lundurduğu 23 santim uzunluğundaki bıçağı Aşık’ın sağ boyun kısmına saplayarak 12 santim kadar kestiğini, F.K.’nın ise henüz tespit edilemeyen bir ateşli silahı göstererek katle teşebbüs suçunu işlediğini söyledi.

Olayın ardından zanlıların, müştekinin 80 bin Sterlin parası ile aracını gasp ederek olay yerinden uzaklaştığını belirten polis, zanlıların Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Ercan Hava-limanı Çemberi’nde yakalandığını aktardı. Polis, olayda kullanılan bıçağın M.K.’nin çantasında bulunduğunu ancak F.K.’nin tasarrufundaki tabanca ile 80 bin Sterlin paranın henüz bulunama-dığını kaydetti.

Polis, ayrıca, 80 bin Sterlinin müştekinin eline nasıl geçtiğinin belirlenmesi amacıyla ayrı bir soruşturma başlatıldığını ve olayla ilgili alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile diğer delillerin olduğunu belirterek mahkemeden ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.