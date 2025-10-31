‘İçmek için aldık’

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda üniversite öğrencisi 3 genç az miktarda uyuşturucu maddeyle yakalandı. Tutuklanan H.U (E-20), Y.E.A.(E-21) ile U.K.(E-21) mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında ilk etapta bir gün ek süre talep edildi. Zanlıların uyuşturucuyu içmek için aldıklarını itiraf ettikleri açık-landı. Mahkemede olguları aktaran polis, 20 Ekim 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında Lefkoşa’da Adli Şube ekiplerinin devriye görevinde oldukları sırada, şüpheli hareketlerde bulunan H.U.’nun elin-deki beyaz poşete sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi attığının tespit edildiğini belirtti. Zanlının olay yerinde tutuklandığını kaydeden polis, yapılan sorgulamada H.U.’nun söz konusu maddeyi Y.E.A. ve U.K. ile birlikte içmek amacıyla henüz tespit edilemeyen bir yerden temin ettiğini beyan ettiğini söyledi.

Polis, olayla bağlantılı olarak H.U., Y.E.A. ve U.K.’nin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda başka herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığını ifade etti. Polis, ele geçirilen maddenin analiz yapılmak üzere ilgili laboratuvara gönderileceğini belirtti. Polis, zanlıların cep telefonlarının da emare olarak alındığını, iletişim kayıtlarının inceleneceğini açıkladı.

Polis memuru; soruşturmanın yeni başladığını, analiz sonuçlarının beklendiğini, ayrıca zanlıların ifade-lerinin alınması gerektiğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

