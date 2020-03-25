Korkunç bilanço

Çin'de başlayan yeni tip Coronavirüs salgını yayılmaya devam ederken, son 24 saatte İtalya’da 743, İspanya’da ise 512 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde vaka sayısı 390 bini geçerken ölü sayısı da 17 bini aştı.

1,3 milyar insanın yaşadığı dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İsviçre’de Coronavirüsü yüzünden iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.

Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 743 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 6 bin 820'ye yükseldiği açıklandı.

Ülke genelinde 5 bin 249 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 69 bin 176'ya ulaştığı bildirildi.

İspanya'da 24 saatte 512 ölü

Avrupa'da İtalya'nın ardından salgından en çok etkilenen ülke olan İspanya'da ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkede son 24 saatte 512 kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2694 kişiye yükseldi.

Yetkililer tespit edilen yeni vaka sayısının 6 bin 600 arttı.

İspanya'daki toplam vaka sayısı 40 bine yaklaştı.

Huzurevine terk edilmiş yaşlılar ölü bulundu

Coronavirüs vakalarının en fazla sayıldığı ülkelerden biri olan İspanya’da askerlerin dezenfektasyon çalışmaları için girdiği huzurevlerinde terk edilmiş yaşlıların cansız bedenleri bulundu.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanyol televizyon kanalı Telecinco’ya yaptığı açıklamada, 'bazı huzurevlerinde kaderine terk edilmiş yaşlılar bulunduğunu' söyledi. Robles açıklamasında, “Hatta bazıları yataklarında ölüme terk edilmiş” diyerek askerlerin huzurevlerinde, bazı insanların cansız bedenlerinin bulduğunu açıkladı.

Hindistan'da 21 günlük sokağa çıkma yasağı

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da 21 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülkede şimdiye kadar 482 Coronavirüs vakası tespit edildi.

İngiltere'de 24 saatte 87 can kaybı

İngiltere'de son aktarılan bilgilere göre, Coronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 422'ye yükselirken, doğrulanmış 8 bin 77 vaka bulunuyor.

İsviçre'de iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsviçre'de Federal Halk Sağlığı Ofisi (BAG) Coronavirüsü yüzünden 87 yaşındaki A.Ö isimli bir erkek ve 82 yaşındaki S.V isimli bir kadın hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Vefat eden Türk vatandaşlarının naaşları Cuma günü Türkiye'ye gönderilecek.

Ülke genelinde 9 bin 117 vakanın görüldüğü İsviçre'de ölenlerin sayısı ise 122'ye yükseldi.

İran'da 6 yaşında çocuk öldü

Covid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da ise 1934 kişi yaşamını yitirdi.

İran Sağlık Bakanlığı ülkede 6 yaşında bir çocuğun Coronavirüs nedeniyle öldüğünü duyurdu. Ülkede daha önce 3 yaşında bir çocuk Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran'da son 24 saatte yeni tip Coronavirüs nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1934'e yükseldi.

Çin'deki yeni vakalar yurtdışı kaynaklı

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, son bir haftada ortaya çıkan 135 yeni vakanın 129'u yurt dışına seyahat eden ve virüsü orada kapan kişilerde görüldü.

Komisyon, son 24 saatte tespit edilen 78 yeni vakanın 74'ünün yurt dışından seyahat eden kişiler olduğunu açıkladı.

Almanya'da vaka sayısı artıyor

Robert Koch Enstitüsü Almanya'da Coronavirüs vaka sayısının 4,764 kişi artarak 27,436'ya yükseldiğini açıkladı.

Enstitütü Coronavirüs salgını nedeniyle 28 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve Almanya'da hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 114'e ulaştığını bildirdi.

Japonya'dan 19 ülkeye seyahat yasağı

Japonya, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı getirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi düzenlediği basın toplantısında İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Belçika, Danimarka, Norveç, Estonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Andorra, Monaco, Slovenya, Vatikan ve İran'dan gelen yabancılara seyahat yasağı getirildiğini duyurdu.

Coronavirüsü atlatanların sayısı 102 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip

Coronavirüse (Covid-19) yakalanan 382 bini aşkın kişiden 102 bini iyileşti. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip Coronavirüse (Covid-19) yakalanan 382 bini aşkın kişiden 102 bini iyileşti.

