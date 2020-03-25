Cezası 382 lira

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüsle mücadele kapsamında kısmı sokağa çıkma yasağı ilan edilse de kurala uymayanlar sokağa çıkmaya devam ediyor.

Polisin son iki günde gerçekleştirdiği denetimlerde yasağa uymayan 76 kişi tutuklanırken, ülkenin dört bir yanında 24 saat devriye gezen ekipler, denetimlerini tam hız sürdürüyor. Trafik ve asayiş ekipleri araçları ve yayaları kontrol ederken, önceki gün 44 dün de 32 kişi gözaltına alındı. Tutuklananlar hakkında yasal işlem başlatılırken, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sokağa çıkma yasağına uymayanlara 382 TL para cezası kesileceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özersay “Sokağa çıkma yasağına uymayanlara uygulanacak para cezası asgari ücretin %10’u kadar olacak, (382 TL) notunu geçti.