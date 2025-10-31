Gönyeli’de Ahmet Kaya gecesi

Türkiye'nin gelmiş ,geçmiş en önemli seslerinden, protest/özgün müziğin babası olarak kabul edilen,ölümünden 25 sene geçse de ona olan sevginin,ilginin artarak devam etmesi ve O'nu anmak adına senede birçok kez çeşitli mekanlarda ,farklı sanatcı ve müzisyen grupların düzenlediği "Ahmet Kaya Gecelerine" bir yenisi daha ekleniyor.

Taşkınköy Spor Kulübünün yıllardır Başkanlığını yapan ,şu an Asbaşkan olarak devam eden ,ayni zamanda sosyal medyada yazdığı şiirler ve mizahlarla senelerdir beğeniyle, ilgiyle takip edilen Ahmet Ersöz'ün, merhum Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Hayaloğlu Kaya ile olan bireysel dostluğu sonucunda , 28 Ekim 2016 ve 19 Ekim 2019 'dan sonra, ,davetini kabul ederek, 3.kez ülkemize gelecek olan Gülten Kaya , 1 Kasım Cumartesi gecesi Gönyeli'de Le Chateau Romance'da düzenlenecek Ahmet Kaya gecesine katılacak.

Daha önceki iki organizasyonda da sahne alan ,müthiş performanslarıyla dikkat çeken "Derin Mavi" grubunun sahne alacağı gecenin biletlerinin ,duyurudan 3 gün sonra tükendiğini belirten Ersöz , birçok kişinin de yedekler listesine yazıldığını ,mekanın kapasitesinin de üzerine çıkıldığını belirtti.

Merhum Ahmet Kaya'nın doğum günü olan 28 Ekim'in de o gece anılarak ,kutlanacağını ifade eden Ersöz ,bu tarihi gecede Gülten Kaya'nın da anlamlı bir konuşma yapacağını duyurdu.Gecede Ahmet Kaya'nın yanısıra ,Gülten Kaya'nın abisi ,değerli üstad şair ,söz yazarı Yusuf Hayaloğlu da saygıyla anılacak...

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025, 10:39