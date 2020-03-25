“Enfekte  olursam  açıklarım”

Çiğdem AYDIN

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Coronavirüs hastalığının utanılacak bir hastalık olmadığını ifade etti. Siber,"Enfekte olursam, açıklamakta hiçbir sıkıntı çekmeyeceğim. Paylaşmanın bence faydası var" dedi.

Salgına karşı devam eden kriz yönetiminin "seçimin gölgesinde" gerçekleştiğini söyleyen Siber, "Bunu satır aralarında hissediyoruz" diyerek, "seçimlerin 6 ay süreyle ertelenmesi çok kısa bir zaman. Bana sorarsanız, bunun minimum bir yıl olması lazım" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Diyalog TV'de Çiğdem Aydın'ın sunduğu Güne Merhaba programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Coronavirüs hastalığının utanılacak bir hastalık olmadığını ifade eden Siber, "Enfekte olursam, açıklamakta hiçbir sıkıntı çekmeyeceğim. Paylaşmanın bence faydası var" dedi.

Virüsün ömür boyu devam edecek bir hastalık yaratmadığını ifade eden Siber, "Bunu, korkulacak bir hale getirmeyelim" dedi.

Her ülkedeki sağlık sisteminin kendine özgü etik değerleri olduğundan söz eden Siber, "Biz hasta isimlerini paylaşmayız. Siz hasta olarak gelseniz ve eşiniz beni telefonla arayıp sizin durumunuzu sorsa, ben eşinize, ‘ya eşinizden öğrenin ya da birlikte gelin’ derim" şeklinde konuştu.

Vatandaşın kendi teşhislerini koymaya çalışmaması gerektiğini ifade eden Siber, "Biz doktorlara telefonla ulaşsınlar. Telefon numaralarımız, Tabipler Birliği’nin resmi web sitesinde yer alıyor" dedi.

Siber, " Telefonuma baktım, yüzden den fazla görüşme yapmışım. Onlarca mesaja yanıt vermişim. Bizi arasınlar" ifadelerini kullandı.

Kriz yönetimi, seçimin gölgesinde gerçekleşiyor

Salgına karşı devam eden kriz yönetiminin seçimin gölgesinde gerçekleştiğini söyleyen Siber, "6 ay süreyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi, çok kısa bir zaman. Bana sorarsanız, bunun minimum bir yıl olması lazım" dedi.

Kriz yönetiminin, seçim gölgesinde geçtiğini herkesin hissettiğini ifade eden Siber, "Bunu satır aralarında hissediyoruz. Bilim kurulu oluşturulmaya çalışıyorlar, bir diğer kurum da oluşturuyor. Halka güven veren şey, tek sesliliktir. Kurumların birlikte çalıştığını görmek, halkın güvende hissetmesini sağlıyor" şeklinde konuştu.