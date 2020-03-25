52 kişi kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Coronavirüs salgını nedeniyle KKTC’de karantina altında tutulan Alman vatandaşlarının da aralarında bulunduğu Avrupalıların ülkelerine dönüşleri dün sabah başladı.

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan bilgiye göre, dün ve bugün için planlanan 6 uçuşla toplam 840 yolcu Avrupa’ya taşınmış olacak.

Sabah saat 06.00’da 3’ü çocuk 104 Alman vatandaşını taşıyan uçak Almanya’nın Dresden şehrine inmek üzere Ercan Havaalanı’ndan ayrıldı. Gün içerisinde de 4 uçak daha kalktı ve bu uçaklarla 684 Alman ve İsveç vatandaşı yolcu taşındı.

Bu sabah Ercan’dan ayrılacak uçakla da 52 Fransız vatandaşı Antalya üzerinden Marsilya’ya götürülecek.

Başbakan Ersin Tatar, “ Covid-19 virüsü dolayısı ile ülkede kalan toplam 849 turistin Almanya, Fransa ve İsveç’e gönderilmeye başlandığını” söyledi.

Tatar: 849 turist gönderilmiş olacak

Söz konusu turistlerin 30’unun yapılan testler sonucu Covid -19 virüsü taşıdıklarının saptanması dolayısıyla karantinaya alındığını ifade eden Başbakan Tatar, bunların dışında kalan turistlerin de ülkelerine bu sabah itibarıyla dönmüş olacaklarını ifade etti. Tatar, “ Bu sürecin başarı ile tamamlanmasını sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Başbakan Ersin Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bütün Dünya ile birlikte bizler de Coronavirüsü dolayısı ile zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçten ne yazık ki pek çok ülke gibi bizim ülkemiz ve turizmimiz de olumsuz yönde etkilenmiştir.

Maalesef ülkemize gelen turistlerin bir bölümü olayın patlak vermesi ile burada kalmış ve bunlardan 30’u Covid-19 virüsü taşıdıklarının saptanması nedeniyle karantinaya alınmış ve gereken tedavilerine başlanmıştır.

Hükümetimiz bir taraftan toplum sağlığını korumak için gereken bütün tedbirleri alırken, diğer bir yandan da ülkemizde bulunan turistlerin geri dönmeleri için gereken çalışmaları yapmış, turistleri ülkelerine göndermeye başlamıştır.”

Tatar, bu sabah Fransa’ya hareket edecek uçakla 52 kişinin daha ülkeden ayrılması ile toplam 849 turistin ülkelerine gönderilmiş olacağını belirtti.

KKTC Başbakanı olarak öncelikle bu turistleri geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyleyen Tatar, turistleri ailelerine ve sevdiklerine sağ salim ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ülkemiz turizmi bu olaydan alnının akıyla çıkacak

Tatar, turistlerin konaklamaları konusunda gereken bütün fedakârlığı yapan Salamis Bay Conti Otel ile tüm sağlık görevlilerine, ulaşım sağlayanlara, havaalanı görevlilerine, polise, sivil savunma ve Kızılay teşkilatlarına, KITOB, KITSAB ile ilgili acentelere, ilgili belediyelere, bakanlara, bürokratlara, kamu ve özelde çalışanlarla diğer katkı koyan herkese teşekkür etti.

Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turist sağlığına verdiği önem ve sunduğu sağlık ve diğer hizmetler ile güvenilir bir turizm destinasyonu olduğunu bu vesileyle bütün Dünya’ya göstermiştir. Ülkemiz turizmi inanıyorum ki bu olaydan alnının akıyla çıkacak ve bundan sonra da çok daha fazla ülkeden turistler tarafından tercih edilecektir” dedi.

Başbakan Tatar, özelde turizmin güçlenerek bu olayları atlatması genelde ise ülke ekonomisinin ayağa kaldırılması için hükümetin gereken adımları atacağından kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini vurguladı.