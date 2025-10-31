Analize gönderilecek

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu içeren kağıtlarla yakalanan S.K., mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Polis, 28 Ekim 2025 tarihinde alınan bilgi doğrultusunda zanlının Lefkoşa’daki ikametgahında mahkeme emriyle arama gerçekleştirildiğini belirtti. Polis, arama sırasında zanlının tasarrufunda 27 santimetre ebadında yeşil renkli, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir kâğıt parçası ile 29 santimetre ebadında pembe renkli, yine sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir kâğıt parçası bulunduğunu açıkladı. Polis, ayrıca zanlının tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde de tespit edilerek emare alındığını kaydetti.

Polis memuru; olayın ardından zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının söz konusu maddeleri ne şekilde temin ettiğinin araştırıldığını kaydeden polis, geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderilerek tür ve miktar tespitine yönelik analiz yapılacağını söyledi.

Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınması gereken tanık ifadeleri bulunduğunu, zanlının bağlantıda olduğu kişilerin tespitine çalışıldığını ve olayla bağlantılı olarak çevredeki kamera görüntülerinin inceleneceğini kaydetti. Polis, zanlının cep telefonunun da incelenmek üzere emare olarak alındığını, belirterek, ek süre talep etti. Mahkeme; zanlı hakkında bir gün ek tutukluluk kararı verdi.

