Ekonomik adımlar da çok önemli

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, Coronavirüs nedeniyle alınan önlemleri ve ülkedeki son durumu değerlendirdi.

Rogers, bu sorunun atlatılmasının ardından ekonomik önlemlerin de önem kazanacağına vurgu yaparak Halkın Partisi Ekonomi, Maliye ve Enerji Komitesi’nin çalışarak bir öneriler paketi hazırladığını ve bu önerileri kamuoyu ile paylaştığını hatırlattı.

Rogers, sözlerini şöyle sürdürdü: “Odaklanmamız gereken nokta, bu salgını en az zararla nasıl geçirebileceğimiz konusudur. Dünyaya baktığımızda farklı ve çok da iyi olmayan örneklerini görüyoruz. Çin’de başlayan bu salgın Avrupa’ya ulaştı ve şu anda Avrupa’da, Amerika’da ciddi bir tehdit unsuruna dönüştü. En gelişmiş olduğunu düşündüğümüz, sağlık sistemi güçlü olan ülkelerde de bu virüsün çok çabuk kontrolden çıkabildiğini, ölüm sayısını ciddi oranda artırdığını, solunum cihazına olan ihtiyacı da aynı doğrultuda artırabileceğini ve sağlık sistemini hızla yetersiz bırakıp çökerten bir noktaya gelebildiğini görüyoruz. Bu örnekler önümüzde duruyorken bizler, ülkemizde önlemlerimizi çok daha erken almaya çalıştık. Avrupa ülkelerine baktığımızda, ilk etapta çok sıkı önlemler almayarak, virüsün çok daha çabuk yayılmasına sebebiyet verildi.

Yeni corona virüsü, dünyanın daha önce hiç görmediği kadar kolay bulaşan bir virüs. Gençlerde, çocuklarda, sağlıklı bireylerde çok ciddi etkileri olmasa da belli bir yaş üstünde nefes darlığına yol açtığı için solunum cihazına ihtiyaç duyuluyor. O nedenle ülkelerde yoğun bakım yatak sayısı yüzlerce, binlerce vaka karşısında yetersiz kalıyor. Dünyada yapılan çalışmalarda görülen, bu durumu önlemek, sayı artışını yavaşlatmak için hızla insanlar arasında teması azaltacak önlem alınmasının gerekliliğidir. Bunun tek yolu, kalabalık ortamları engellemek. Biz de bu şekilde önlemler aldık. İlk vaka tespit edilir edilmez, yurtdışından yeni vakaların gelmesini engellemek için charter uçuşlar durdurulmaya başlandı. Okullar tatil edildi, toplantılar yasaklandı. İnsanların yakın temasta bulunduğu yerleri en aza indirmek amaçlandı. Bir hafta içinde de tedbirler ciddi anlamda artırıldı. Ülkeden çıkış var ancak geliş sadece limandan ve vatandaşlarımıza açık şekilde sürüyor. Alınan önlemler yerindedir. Hükümetin adımlarının doğru olduğunu düşünüyorum. Şu anda virüsle yeni karşılaşmış bir ülke olarak semptomatik olmayan bireylere rastgele test yapılması önerilen bir yöntem değildir. Son 14 gün içinde seyahat öykünüz veya Covid-19 hastası ile temas öykünüz ile öksürük, ateş, nefes darlığı semptomlarından bir tanesi varsa test yapılabilir. 1102 çağrı merkezini arayarak hastalık belirtilerinizi anlatıyorsunuz ve oradakiler sizi yönlendiriyor.”

