Hastanelere akın var

Güney Kıbrıs’taki Coronavirüs vakalarında dün hızlı bir artış yaşandığı belirtilirken, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü Direktörü Leonidas Filaktu, Kıbrıs Rum Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Coronavirüs’le ilgili 3 bin 500 test yapıldığını söyledi.

Filaktu, nüfus oranına göre işledikleri numune sayısının diğer birçok ülkeden fazla olduğunu ve numunelerin gecikmeksizin işleme tabi tutulduğunu dile getirdi.

Sağlıkla ilgili iki toplumlu komitenin eş başkanı da olan Filaktu, açıklamasında ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının komite aracılığıyla, Kıbrıslı Türklerin Rum tarafından tedarik ettikleri ilaçların Kuzey Kıbrıs’a nakli için düzenlemeler yapılması talebinde bulunduğunu da öne sürdü.

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’le istişare içerisinde, Kıbrıslı Türklerin ilaçlarını alabilmesi için yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Filaktu, iki tarafın, Coronavirüs konusunda, sağlıkla ilgili iki toplumlu komite aracılığıyla sürekli temas içerisinde olduğunu da dile getirdi.

İlaç teslimatında sıkıntı

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta özel eczanelere, ilaç teslimatında sıkıntı yaşandığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ta özel eczane sahibi eczacıların siparişlerinin gecikmeli olarak teslim edilmekte olduğunu yazan gazete, ecza depolarının, Coronavirüs salgınıyla mücadele edilmesi için alınan önlemler dolayısıyla personel sıkıntısı çekmekte olduklarını belirtti.

Haberde, Güney Kıbrıs’taki ilaç ithalatçılarının vatandaşlara düşüncesizce ilaç almamaları ve stokların yeterli olduğu çağrısında bulunduğu da ifade edildi.

Hastanelerin durumu

Alithia gazetesi Rum Devlet Sağlık Kurumu tarafından alınan kararın ardından, Baf ve Limasol Hastanelerinin çalışmalarının 48 saatliğine daha askıya alınmasına karar verildiğini de bildirdi.

Baf ve Limasol Hastanelerinin kazalar ve acil durumlarla ilgili bölümlerinin önümüzdeki 48 saat için güvenlik personeliyle özel sektörün müdahale edemeyeceği vakalara hizmet vereceği belirtildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Baf’taki bütün özel hastanelerin yeniden faaliyet vermeye başladığını yazdı.

Baf’taki “İasis” isimli hastanenin ardından “Evangelismos” isimli hastanenin yeniden hizmet vermeye başladığını kaydeden gazete, Evangelismos hastanesindeki bir doktorun testinin pozitif çıkmasının ardından, personelin takibe alındığını ve testlerinin negatif çıktığını belirtti.

Hastanenin tüm bölümlerinin normal şekilde hizmet verdiğini, fakat doktorla yakın temasta bulunduklarından ötürü bir kısım personelin tedbir amaçlı iş başı yapmadığını yazan gazete, bu özel hastanenin, Baf Genel Hastanesinin desteklenmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Öte yandan Rum Sağlık Bakanlığının salgınla mücadele planına Rum tarafındaki özel hastanelerin de dahil olduğunu yazan Politis gazetesi, özel hastanelerin yalnızca acil vakalara hizmet vereceklerini belirtti.

Kamu sağlığı klinikleri de hizmette

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde de, Rum kesimindeki tüm şehirlerde “kamu sağlığı kliniklerinin” hizmet vermeye başladığını ve koronavirüs semptomları gösteren kişilerin aile hekimleri tarafından buralara yönlendirildiğini belirtti.

Gazete bu kliniklerin randevu usulüyle ve öğleden sonra 3’e kadar hizmet verdiklerini de belirtti.