Ciddi tehlike yaratıyorlar

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, yollarda yeni tehlikenin süratli kamyon, beton mikseri ve tırlar olduğunu vurguladı.

Orta ve uzun vadede tüm ağır vasıtaların araç muayenelerinin teknik olarak yapılmasını, sürücü ehliyet sisteminin çağdaş şekilde düzenlenmesini, yollardaki eksikliklerin giderilmesini talep ettiklerini kaydeden Avcı, “Kısa vadede iki şeritli yollar da dahil tüm yollarımızda kamyon, tır, beton mikseri gibi ağır vasıtaların sağ şeridi kullanması, araç geçmelerinin yasaklanmasını öneriyoruz” dedi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Avcı yazılı açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

“Son zamanlarda yollarımızda dolaşan kamyon, beton mikseri ve tırların süratli olması, salon araçları tehlike yaratarak geçmeleri, şeritlerinde kalmayarak karşı şeride taşmaları, yakın takip yapmaları, taşıdıkları malzemelerin üstlerini örtmemeleri, yola malzemelerinin savrulması tehlikelerini yollarda sıkça görmek mümkündür. Yollarımızın kamyon, beton mikseri ve tırların rahat seyrine müsait olmadığı da bilinmektedir.

Kamyon ve tırların, beton mikserlerinin çift şeritli yollarda da tek şeritli yollarda da araç geçerken hem geçmekte oldukları araçlara hem de karşıdan gelen araçlara tehlike yarattıkları da bir gerçektir.

Dağ yolu olarak bilinen yolda meydana gelen ölümlü kamyon kazaları hatırlarımızdadır. Dağ yolunda can güvenliği tartışılmakta, o yolda meydana gelen çarpışmalarda ağır yaralanma ve can kaybı olasılığı en yüksek seviyededir. Yolun çökmeleri, virajları, banketleri, görüş mesafeleri yol güvenliğini düşürmektedir.

Ülkemize, teknik cihazlar alınmadığından bu ağırlıktaki kamyon, beton mikseri, tır ve otobüslerin muayenelerinin teknik olarak yapılamaması da bu ağırlıktaki araçların güvenli olmadığının göstergesidir.

Çağdışı kalmış, güncellenmeyen, sadece ülkemize has ehliyet sisteminde kamyonet sürerek alınan ehliyetle ertesi gün dolu tanker, tır, beton mikseri sürme hakkı kazanılan ülkemizde bu araçların sürücü standartları da yol güvenliğini olumsuz etkilemektedir.

Dağ yolunda, Araç Mukayyitliğinin yıllar önce yayınladığı bildiride: yardımcı fren sistemleri olan kamyon, römorklu çekiciler ve otobüsler azami 40 km/saat, yardımcı fren sistemi olmayan kamyon, römorklu çekiciler ve otobüsler azami 30 km/ saatte seyretmeleri gerektiği yazmaktadır.

Karayolları Dairesi yayımladığı bildiri ile yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından gerekli olduğundan St. Hilarion kavşağı – Girne yolu gidiş ve gelişi 2032 kg dan ağır yüklü kamyonlara yasaklamıştır.

Ancak günlük gözlemlerde yüklü kamyonların, tırların, beton mikserlerinin bu yolu tüm gün boyunca serbestçe ve süratli olarak kullandıkları gözlemlenmektedir.

Can kaybı olasılığı yüksektir

Bu yasağa rağmen bu yolda dolu kamyonların, tırların, beton mikserlerinin karışacakları çarpışmalarda can kaybı olabileceği olasılığı yüksektir. Bu durumlarda da sadece sürücülerin yargılaması adalet sisteminde değerlendirilmelidir.”