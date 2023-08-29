Protokol imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) arasında yönetici asistanlığı eğitimleri projesi kapsamında bir iş birliği protokolü imzalandı.

Yönetici asistanlığı mesleğini seçen ve bu konuda eğitim almak isteyen KKTC yurttaşı kadınların eğitiminin sağlanması, günün koşullarına ve iş hayatı yapısına uygun becerilerin öğretilmesi ve bu alandaki gelişimlerine yardımcı olarak istihdama katılımlarının sağlanmasını amaçlayan protokole GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu imza koydu.

İmza töreni öncesi konuşan Kavuklu, GİKAD olarak başlattıkları tüm projelerin ilerletilip sonuca ulaştırılmasına çalıştıklarını, “Asistanım olur musun” projesiyle kadınların ekonomik hayatta sadece katılımcı değil, aynı zamanda yön verici ve karar verici de olmasını arzuladıklarını belirtti.

Ayrıca istihdam edilecek çalışanların sosyal haklarının Bakanlık tarafından teşviklerle desteklenecek olmasının projeyi daha önemli hale getirdiğini de dile getiren Kavuklu, ekim ayında eğitimlerin başlayacağını ve söz konusu projelerin devamının geleceğini de ekledi.

Gardiyanoğlu: Hiçbir proje yarım kalmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da görevi devraldığı gün başlatılan hiçbir projenin yarım bırakılmayacağı sözünü verdiğini hatırlatarak, kadının iş hayatında ve siyasetteki önemini çok iyi bildiğini ve üst kademe yönetimlerinde kadınların olması gerektiğine inanan bir kişi olduğunu belirtti.

Alüminyum doğramacılar ile görüştü

Öte yandan Alüminyum Doğramacılar Derneği temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Verilen bilgiye göre, sektörün sıkıntılarını Bakan Gardiyanoğlu’na aktaran Alüminyum Doğramacılar Derneği Başkanı Ediz Taşkınçay, sektörde kayıt dışı iş gücü ve haksız rekabetle karşı karşıya olduklarını belirterek denetim için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, sektörün sorunlarını iyi bildiğini kaydederek, en büyük hedefinin kayıt dışı iş gücünü sıfırlamak olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı ve Polis Muhaceret ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında entegre bir şekilde çalışan online sistemle yabancı uyruklu çalışanların ülkeye giriş ve çıkışlarının takip edildiğini anımsatan Gardiyanoğlu, kayıt dışı iş gücünü ortadan kaldırmak için denetimlerin daha da artacağını kaydetti.

