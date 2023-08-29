Ortak zemin ümidi var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşleri Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığındaki görüşmede Jenča’ya BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (Unficyp) Misyon Şefi Colin Stewart ve bazı BM siyasi işler yetkilileri eşlik etti.

Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile bazı müzakere heyeti üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşleri Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča arasındaki görüşme sonra erdi.

Cumhurbaşkanlığında saat 14.00’te başlayan görüşme, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Tatar ile görüşmesi sonrası BM Genel Sekreteri Yardımcısı Jenča basına kısa bir açıklamada bulundu.

Jenča, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile “çok verimli” görüşme yaptıklarını belirterek, Tatar’a teşekkürlerini iletti

Jenča, “Tatar’a çok verimli görüşmeden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Birçok müşterek fayda konusunu ele aldık. Tatar’a, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusuna yönelik süregelen ilgisini ilettim ve biz, tüm halkın faydasına barış görüşmelerinin yeniden başlaması için gelecekte ortak bir zemin olacağını ümit ediyoruz. Daha iyisini umalım” dedi.

Tatar: Önce tespit yapılmalı

Cumhurbaşkanı Tatar da Jenča ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ersin Tatar, resmi müzakerelere geçmeden önce ortak zeminin olup olmadığının tespitinin yapılması gerektiğini, ortak bir zemin bulunana kadar Kıbrıs konusunda önemli bir gelişme olamayacağını vurguladı.

İki buçuk yıldan beri sürdürülmekte olan yeni siyasetin, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün vazgeçilmez unsur olduğunu kaydeden Tatar, KKTC’nin sahada gerçeklerini görmeden Kıbrıs Türk halkını tekrar eski müzakerelere sürüklemenin hiçbir anlamı olmayacağını söyledi.

Karşı taraftan gelen seslerin Crans Montana’dan, bırakılan yerden devam edilmesi yönünde olduğuna dikkat çeken Tatar, sıfır asker-sıfır garantinin olduğu bir sürecin başlamasının asla kabul edilmeyeceğini ve kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Tatar, federal bir çerçevede Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün sona erdirilmesi ve Türk askerinin çekilmesiyle Kıbrıs Türk halkının macera ve tehlikelere atılacağını söyledi.