Herkes seyirci

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs adasının en muhteşem yerlerinden biri olan tarihi Girne antik limandaki restorasyon çalışması hala tamamlanmadı. İhaleye çıkıldığı zaman Nisan ayında tamamlanacağı belirtilen çalışmaların Ağustos sonuna gelindiği halde tamamlanmamış olmasının gerekçesi de bilinmiyor. İhaleden sorumlu şirket ve ihaleye çıkan Turizm Bakanlığı’nın herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekiyor.

Limanda çalışan personel sayısının çok az olduğunu belirten bölge esnafı “bu gidişle işler daha da uzayacak ve bizler tamamen iflas etmiş olacağız” diyor.

Bölgeyi ziyarete giden turistler de karşılaştıkları manzara karşısında adeta şok geçiriyor “tadilat için turizm mevsimini mi beklediniz?” diye soruyor.

Tarihi Girne antik limanda faaliyet gösteren esnaf, yetkililerin bu soruna el atmasını ve çalışmaların hızlandırılarak sonuçlanmasını istiyor.

Mali kayıpların büyük olduğunu belirten esnaf, antik limanın yanı sıra Girne kalesinin tadilata ihtiyaç duyduğunu, bu konuda turistlerden çok şikayet aldıklarını söylüyor.

Girne antik limanda restorasyon maliyetinin ne olduğu da bilinmiyor.