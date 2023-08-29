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5 kişi yaralandı

Boğazköy-Gönyeli ana yolunda karşı şeride geçen araç kazaya sebebiyet verdi

5 kişi yaralandı
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Boğazköy-Gönyeli ana yolunda iki aracın çarpıştığı trafik kazasında  5 kişi yaralandı.
 
Polisten verilen bilgiye göre dün Safinaz Küçükoğlu (K-38) yönetimindeki NZ 586 plakalı araç ile Boğazköy-Gönyeli yolunda Gönyeli istikametine doğru seyrederken yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen Burhan Gül (E-29) yönetimindeki KV 460 plakalı araç ile çarpıştı.
 Kazada yaralanan araç sürücüleri ile  KV 460 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Gül (E-35), Pako Mabinga (E-24) Ve Raju Ahmmed'ın  (E-24) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.

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