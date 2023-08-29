Yazda ‘Güz’ havası

Kuzey Kıbrıs dün Yaz mevsiminde Sonbaharı yaşadı… Meteorolojinin tahminleri doğru çıktı ve ülkenin birçok bölgesinde Ağustos ayında bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Özellikle İskele, Girne ve Başkent Lefkoşa’da aniden bastıran sağanak nedeniyle yollar dereye döndü, birçok yazlık mekan yağmura hazırlıksız yakalandı. Şiddetli gök gürültüsü ve sağanak Lefkoşa’da yaklaşık yarım saat sürdü. Lefkoşa’da özellikle trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre ülke genelinde yağmur nedeniyle herhangi bir su baskını ve olumsuzluk yaşanmadı. Yağmur altında ıslanan birçok vatandaş, “45 derece sıcaklıkların ardından böyle bir yağmuru görmek ve ıslanmak herkese nasip olmaz” dedi.

Diyalog Meteoroloji editörü Fehmi Oktay ise ülkemizin alçak basınç sistemi ile nemli ve sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması dolayısıyla yer yer sağanak yağmurlu geçtiğini belirtti. Yağmurlu havanın bugün ülkeyi terk edeceğini ifade eden Oktay, havanın açık ve az bulutlu olacağını kaydetti.