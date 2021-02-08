Çift maske önerdi

Meclis eski Başkanı Sibel Siber, Kuzey Kıbrıs’ta da görülen mutant virüsle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tavsiyelerde bulundu. Çift maske önerisinde bulunan Siber, sosyal mesafenin de 1 buçuk metre olması gerektiğini belirtti.

Siber, bir kişiyle yapılacak sohbet süresinin de kısaltılması gerektiğine dikkat çekti.

Dr. Sibel Siber, mutant virüse karşı alınması gereken ilave önlemleri sosyal medya üzerinden açıkladı.

Siber, ilave önlemleri şöyle sıraladı:

“Kapalı ortamlarda (Market- eczane) çift maske takalım. (Mutant virüse karşı tek maskenin koruyucu olmadığı açıklandı).

Market veya başka bir yerde karşılaştığımız birisi ile sohbet etme süremiz 3 dakikanın altında olsun ve aramızda en az 1,5 metre mesafe olsun. Kapalı ortamlar sürekli havalandırılsın.”