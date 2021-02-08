Tam kapanmaya tam uyum

Onur ULAĞ-Hüseyin ÇİÇEK

Coronavirüs önlemleri çerçevesinde dün ada çapında uygulanan ‘Tam kapanma’ kararına tam uyum sağlayan vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkmadı. Sıkı önlem alan KKTC polisi, vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyum sağlaması nedeniyle ciddi bir sorun yaşanmadığını tespit etti. Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele ve Lefke ilçeleri tarihin en sessiz gününü yaşadı.

Sağlık Üst Kurulu’nun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından alınan diğer önlemler hafta içinde devam edecek. Eczaneler 15.30’a, marketler ise 17.00’ye kadar çalışacak. Bankalar hafta sonuna kadar kapalı kalacak. Önümüzdeki Pazar günü ise yine tam gün kapanma olacak ve tüm işyerleri kapanacak.

Lefkoşa’da en sessiz gün

Tam kapanmadan dolayı dün ülke genelinde tarihi bir sessizlik yaşandı. Lefkoşa, Gazimağusa, İskele ve ülkenin diğer bölgelerinde gün boyu denetimler yapılırken, vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü. Eczaneler haricinde diğer tüm sektörler kapalı bir gün geçirirken, sokaklarda sadece çalışmasına izin verilen kesim vardı. Polis ekipleri de tüm bölgelerde sıkı kontroller gerçekleştirdi.

Coronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden dolayı son haftalarda araç ve insan yoğunluğunun azaldığı Lefkoşa’da dün tam kapanma nedeniyle tarihi bir sessizlik yaşandı.

Başkentin sokakları sessizliğe bürünürken, birçok noktada konuşlanan polis ekipleri kontroller yaptı.

Arasta, Dereboyu, Metropol ve kentin dört bir yanında ıssız bir 24 saat yaşanırken, vatandaşlar yasağa uyup dışarıya çıkmadı.

Gazimağusa’da sıkı denetim yapıldı

Lefkoşa gibi Gazimağusa’da da sokaklar bomboştu. Tam sokağa çıkma yasağı kapsamında, nöbetçi eczane ve fırınlar dışındaki tüm işletmelerin de kapalı olmasıyla, görevliler haricinde kimse sokağa çıkmadı.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde gün boyunca denetim yaptı. Belirli bölgelerde kontrol noktası oluşturan polis, seyir halinde olan araçları durdurarak kontrol etti. Gazimağusa halkının yasağa tamamen uyduğu gözlemlenirken, dışarıda sadece görevi başında olan polisler, sağlık çalışanları ve basın mensuplarının olduğu görüldü.

İskele’de sokaklar bomboştu

İskele bölgesinde de diğer kentlerde olduğu gibi sessiz bir gün yaşandı. Çalışmasına izin verilen fırıncılar, eczane çalışanları, basın ve diğer meslek grubundakiler haricinde kimsenin sokağa çıkmadığı gözlemlendi. İskele’de birçok noktada denetim yapan polis, trafiğe çıkan sürücüleri kontrol etti. Sadece Bakanlar Kurulu kararıyla çalışmasına izin verilen kişilerin sokağa çıktığı belirlendi.

Girne, Güzelyurt, Lefke’de de vatandaşlar sokağa çıkmazken, Girne-Lefkoşa anayolu ilk kez trafiksiz bir gün geçirdi.