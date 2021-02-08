100 bin test kiti geliyor

Çiğdem AYDIN

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün 5 bin kişiye test yapıldığını, ellerinde 75 bin PCR test kiti olduğunu, 100 bin adetinin ise önümüzdeki günlerde ülkeye getirileceğini söyledi. Diyalog’a konuşan Bakan Pilli, PCR testi uygulamalarının sürdüğünü, kit sıkıntısı olmadığını belirtti. Pandemi Hastanesi’nin faaliyete geçtiğini hatırlatan Pilli, ancak sağlık personeli sıkıntısı olduğunu vurguladı. Pilli, Covid-19 döneminde 100’ü hemşire 260 tane sağlık personeli aldıklarını ancak bu sayının yetersiz kaldığını açıkladı. Pilli, 100 hemşire alacaklarını, bu konuda çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Pilli, aşılama konusuna da değinerek, şimdiye kadar 35 bin kişiye birinci doz aşıların yapıldığını ifade etti.

Gerekli çalışmalar yapılıyor

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son günlerde Coronavirüs vakalarında artış olduğunu, ortaya konulan yasaklarla yerel bulaşı azaltmayı hedeflediklerini, vatandaşların da kurallara uyduğunu belirtti.

Ülke genelinde PCR test taraması yapıldığını, kapalı olunan dönemlerde de testlerin yapılmaya devam edildiğini kaydeden Pilli, “Hükümetimiz acil önlemler aldı ve önümüzdeki günlerde bunun faydasını göreceğiz” dedi.

Polis teşkilatında bazı pozitif vakalar çıkması nedeniyle geniş taramalı bir PCR testi yapıldığını ifade eden Pilli, polislerin sürekli tarandığına vurgu yaptı. Pilli, dün öğle saatlerine kadar bin PCR testi yapıldığını gün içerisinde ise 5 bin PCR testini tamamladıklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Pilli, “Önemli olan temaslıları takip ederek, teması kesmektir. Önlemleri almaktır. Halkımız için 7 gün 24 saat çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Elimizde 75 bin kit var

PCR testi kitiyle ilgili herhangi bir problemin olmadığına da dikkat çeken Dr. Ali Pilli, önceki gün 50 bin test kiti geldiğini ve önümüzdeki günlerde de 100 bin PCR test kiti daha geleceğini belirtti. Pilli, şu anda ise ellerinde 75 bin adet test kiti olduğunu kaydetti.

100 hemşire alınacak

Hemşirelerle ilgili yaşanan sıkıntılara da değinen Pilli, şöyle devam etti: “Sağlık personeli sıkıntısı vardır. Şimdi değil eskiden beri devam eden doktor ve hemşire sayımızda sıkıntılar olmuştur. Şimdi pandemi ile beraber bu sıkıntılar daha da arttı. Bu Covid-19 döneminde 260 tane personel aldık.

100’e yakını da hemşire idi. Hemşireler yine de yetersiz kaldı. Aldığımız hemşirelerin 40’a yakını karantina yurdunda ve karantina merkezlerinde hizmet vermektedirler. PCR testleri yine hemşirelerimiz tarafından yapılmaktadır. Şu anda biliyorsunuz Acil Durum Hastanesi vardır o hastanenin tam teşekkülü çalışabilmesi için 100 hemşire almamız gerekiyor. Hemşire ihtiyacımızı gidermek için bir sınav açıldı. Açılan sınavda kadrolar 43 olduğu için sadece 43 kişi alabildik. Bu konuyla ilgili yasal bir çalışma yapıyoruz ve meclise göndereceğiz. Böylelikle 100 hemşire alacağız. Maalesef ülkemizde bürokrasi çok yavaş işliyor, buna rağmen ihtiyacımızı karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

Süratle aşıları yapmamız lazım

Ülkede mutasyonlu bir virüsün olup olmadığı yönünde bugün bir açıklama yapılacağını söyleyen Dr. Pilli, “Rum tarafında da tespit edildiğine göre bizim ülkemizde de olabilir” dedi.

Kurallara uyulması gerektiğine işaret eden Pilli, “Mutasyona uğramadan da bu salgın devam eder. Kurallara uyarak, süratle aşıları yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

35 bin kişi aşılandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, önümüzdeki günlerde Türkiye’den tekrar aşı geleceğini ve hızlı bir şekilde Mart ayının sonunda aşılama işleminin biteceğini ifade etti. Pilli,35 bin kişinin birinci doz aşılarını yaptırdığını, ikinci dozlarının da yapılacağını aktardı.

Pilli, Sinovac aşılarının ikinci dozlarının 12 Şubat, Pfizer aşılarının ise 8 Şubat tarihinde yapılacağını kaydetti.

İşbirliğine açığız

Bakan Pilli, iş adamlarının aşı için kaynak yaratma teklifine sıcak baktığını, fakat bu işin devletten devlete yapılması gerektiğinin altını çizdi. Pilli “Haydi gidelim aşı alalım getirelim… Bu kadar basit bir iş değil ama iş adamlarına gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 11:55