Sonuçlar negatif

Ömer KADİROĞLU

Dikmen Belediyesi’ne bağlı Pınarbaşı köyünde 4 kişide Coronavirüse rastlanması üzerine köy Muhtarı Kemal Hacıyarım harekete geçti. Hacıyarım’ın organizasyonuyla dün köyde PCR testi yapıldı.

Köy halkı PCR taramasına ilgi gösterirken, Pınarbaşı Anaokulunda saat 13.00’te başlayıp 15.30’a kadar süren uygulamada 152 kişiye test yapıldı.

Köy Muhtarı Kemal Hacıyarım Diyalog’a yaptığı açıklamada; pozitif vakalara rastlanılması nedeniyle köy halkının panik olduğunu, bu nedenle Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Müsteşarı Ali Çaygür ile görüşmeler yaptığını ve PCR taramasını organize ettiklerini ifade etti.

Bölge sakinleri de, köylerinde görülen vakalar nedeniyle endişeli olduklarını, PCR testi uygulamasının kendilerini bir nebze olsun rahatlattığını ifade etti.Bu arada gece saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Hacıyarım, 152 kişinin test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

Ne dediler?..

Kemal Hacıyarım (Pınarbaşı Köy Muhtarı)

“Köyümüzde Lefkoşa’da çalışan iki arkadaşımız ile ailelerinin test sonucunun pozitif çıkması endişeye yol açtı. Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Müsteşar Ali Çaygür ile temasa geçip PCR taraması talep ettik. Talebimiz kabul edildi ve köyde PCR taraması yaptık. Halk bölgemizde de pozitif vakalar olduğu için test yapmaya ilgi gösterdi. Ben bize bu imkânı sağlayan Sağlık Bakanına, müsteşara ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Umarım, köyümüzde başka bir vakaya rastlanmaz.”

Halil Balbaz

“Köyde çıkan pozitif vakalardan sonra bu PCR taraması doğru bir karar oldu. PCR testlerinin salgının böylesi yaygınlaştığı bir dönemde yapılması bizleri memnun etti. Hepimiz panik içerisindeyiz. Toplum olarak kurallara çok fazla uymazsak salgın yayılmaya devam edecek.”

Lütfiye Çakli

“Köyümüzde test yapılmasından dolayı memnun olduk. Köyde çıkan vakalar bizleri tedirgin ettiği için gelip test yaptırdık. Hem kendi hem de toplum sağlığı açısından herkesin sık sık test yaptırması gerektiğine inanıyorum. Yerel vakalardaki artış tedirgin edicidir ancak ben salgın başladığından beri tüm kurallara uyduğum için çok fazla endişeli değilim. Bu salgın yokmuş gibi komşusunu, ailesini ve çalışmak zorunda olan tüm herkesi hiçe sayanlara da artık salgını ciddiye almalarını ve evlerinde oturmalarını tavsiye ederim.”

Hıvsiye Kanat

“Köyde çıkan yerel vakalar sonrasında köyümüzde PCR testleri yapılıyor. Bu uygulama memnun edicidir ve endişeli olduğumuz için bizler de testlerimizi yaptırmaya geldik. Yerel vakalardaki ciddi artış bizleri tedirgin ediyor. Bu nedenle de evimizden çıkmıyoruz. Herkese tavsiyem evlerinde kalmaları ve bulaşı önlemeye yardımcı olmalarıdır.”

Fuat Behaddin

“Köyümüzde çıkan pozitif vakalar sonrasında muhtarımız, PCR taraması organize etti ve gelip testlerimizi yaptırdık. Bu uygulama için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Yerel vakalarda ciddi bir artış var ve bu bizleri tedirgin ediyor. Ailemde yaşlı insanlar olduğu için evden dışarıya çıkmıyorum. Bu salgına yakalanırsam onlara da bulaştırmaktan korkuyorum. Özellikle bu dönemde herkesin tedbirlere uymasını ve salgınla mücadeleye destek olmasını diliyorum.”

Mustafa Kâtip

“Köyümüzde PCR testleri yapılıyor ve bunun memnun edici olduğunu ifade etmek istiyorum. Yerel vakalarda ciddi bir artış var ve bu da bizleri tedirgin ediyor. Kurallara uyarak bu yerel bulaşı azaltabileceğimize inanıyorum. Herkesi kurallara uymaya ve tedbiri elden bırakmamaya davet ediyorum.”

Hürmüs Çelik

“Köyümüzde PCR taraması yapılıyor ve bu, bizleri memnun etti. Köyümüzde çıkan vakalar bizi endişelendirdiği için gelip biz de testimizi yaptırdık. Yerel vakalardaki artış bizleri korkutuyor. Hiçbir yere gidemez olduk. Markete dahi gitsek endişe içerisindeyiz. Sokakta dolaşan bu salgını ciddiye almayanlara çağrım; evde kalmaları ve temaslı olanların da kendilerini gizlememeleridir. Bu süreçten çıkabilmemiz için kurallara uyup tedbirleri elden bırakmamamız gerekiyor.”