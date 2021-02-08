Polis mensuplarına PCR testi yapıldı

Ömer KADİROĞLU

Polis mensuplarına yönelik PCR testi uygulaması çerçevesinde dün birçok kişi taramadan geçirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen noktalara kurulan test merkezlerinde polislere PCR yapıldı. Polise yönelik test sabah 08.00 akşam 16.00’ya kadar sürdü. Uygulama kapsamında İskele Polis Karakolu, Lefkoşa, Mağusa ve Özel Harekat polislerinin tümüne PCR testi yapıldı. Sabah saatlerinde polis ekiplerine yönelik yapımına başlanılan PCR taraması saat 16.00’ya kadar PCR merkezlerinde devam etti.

Bu arada polisten yapılan açıklamaya göre; son bir haftada bin 61 personele test yapıldı. Tüm polis mensuplarına Covid-19 aşısı yapılması için de Sağlık Bakanlığı ile gerekli koordinasyonun yapıldığı duyuruldu.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, polis mensuplarının, görev, yetki ve sorumlulukları gereği, çoğu zaman suç işleyen ve/veya işlediği düşünülen şahıslar ile yakın temas halinde olmak zorunda olduğu ve halk ile iç içe görev yapmaları sebebiyle de en yüksek riskli meslek grupları arasında yer aldığı kaydedildi.

Test yapılıyor, aşı için adım atılıyor

Bazı polis mensuplarının görevleri esnasında, bazı polislerin ise halkın bir parçası olarak sosyal yaşamlarında temaslı durumuna düştüğü ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Ülkemizde, pek çok kurumda olduğu gibi Polis Teşkilatında da pozitife dönüşmüş Covid-19 vakası ve temaslı personel bulunmaktadır. Bilindiği üzere karantina süreci ve süresi Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından belirlenmektedir. Ayrıca vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıntılı bir şekilde halkımız ile paylaşılmaktadır.

Covid-19 ile mücadele kapsamında, vakaların ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden beri Polis Genel Müdürlüğü olarak personelimizin ve halkımızın sağlığını riske atmamak adına tüm polis binaları ve araçları periyodik olarak dezenfekte edilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile işbirliği içerisinde de personelimizin PCR testleri düzenli olarak yapılmaktadır. Pozitif veya temaslı olduğu öğrenilen personelin sağlığı için gerekli girişimler yöneticiler tarafından derhal yapılmakta, yetkililer haberdar edilmekte ve çalışma ortamlarının dezenfekte edilmesi dahil her türlü tedbir zamanında alınmaktadır.

Sadece son bir haftalık süre içerisinde; Sağlık Bakanlığı tarafından, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan toplam bin 61 personele PCR testi yapılmış ve periyodik olarak yapılmaya devam edilecektir. Buna ek olarak; iddiaların aksine, personelimizin arzu etmesi halinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel sağlık kuruluşlarında PCR testi yaptırmalarının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.

Tüm polis mensuplarına Covid-19 aşısı yapılması için de gerekli koordinasyon Sağlık Bakanlığı ile yapılmıştır.”

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 11:18