16’ncı can kaybı

Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 52 yaşındaki Hikmet Usta hayatını kaybetti. Usta’nın başka rahatsızlıkları da olduğu, 7 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. Yaşanan can kaybıyla birlikte Coronavirüs kaynaklı ölümler16’ya yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 31 Ocak tarihinde Covid-19 pozitif tanısıyla takip edilen Hikmet Usta’nın, kronik atrial fibrilasyon, hipertansiyon, geçirilmiş serebrovasküler olay (akut inme) rahatsızlıklarına sahip olduğunu, hastanın beyin kanaması geçirmesi nedeniyle beyin ameliyatı yapıldığını ve ardından yoğun bakımda takibe alındığını bildirdi. Pilli, tüm müdahalelere rağmen Hikmet Usta’nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kuzeyde 47 yeni vaka

Son 24 saatte bir can kaybının yanı sıra KKTC’de 30'u yerel 47 pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 3 bin 900 test sonucu tespit edilen 47 pozitif vakanın 17’sinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 30 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 17 kişinin Lefkoşa, 25 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 2 kişinin Güzelyurt bölgesinden olduğunu belirtti.

Pilli’nin açıklamasına göre; Pandemi merkezinde 186, pandemi otellerinde 507 ve yoğun bakımda 13 olmak üzere toplam 706 vakanın tedavisi sürüyor.