Dağlık alanda motosikletten düşerek yaralandı

Güzelyurt’a bağlı Güzelyalı bölgesinde yaşanan olayda önceki gece dağlık alanda motosikletle gezmeye çıkan Korcan Kutluol’un (21) sokağa çıkma yasağı ihlali başına iş açtı. Yasağa rağmen gezintiye çıkan Kutluol, motosikletten düşerek yaralandı. Kutluol, Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, arkadaşlarının 112 Acil Servisini çağırması ancak bölgeye ambulansla ulaşılamaması üzerine Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yardım istendi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi önceki gün saat 5.25 civarında kazazedenin yanına ulaşarak, sedye ile 112 Acil Servis ekibinin bulunduğu yere kadar taşıyarak ekibine teslim etti.