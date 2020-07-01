"Çifte PCR yeterli"

Melis GÜNEL

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ilk uçuşların başlamasıyla yeni bir döneme girildiğini belirterek, “10 Mart kapanma tarihi bizim için nasıl bir milat ise, 1 Temmuz’da açılma kararı kapsamında miladımızdır. PCR testleri hem Türkiye’de hem de Kuzey Kıbrıs’a gelişte tekrar yapılacak. Bu nedenle ülkemize virüs girme ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum” dedi.

Diyalog TV’de yayınlanan 360 Derece programında Cemre Akar’ın sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, içinden geçilmekte olan pandemi sürecinde, ortaya konan gayretlerle açılım sürecinin normalleşeceğini vurgulayarak, özellikle maaş alan insanların birinci önceliğinin ülkeye virüs girmemesi olduğunu ama maaşı olmayan insanlar için de karınlarını nasıl doyuracaklarının birincil öncelik olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, bu iki kesiminde dengelenmesi gerektiğine dikkat çekti



Eğitimde YÖK ile paraleliz

Bakan Çavuşoğlu, pandemi sürecinde henüz daha seyahatin başlayamadığı ülkemizde, korku dolu olayların yaşanmaması için önlem almaya çalıştıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, üniversitelerin devlete göre daha iyi bir altyapıya sahip olduğuna dikkat çekti ve yeni nesil model olan online eğitim uygulaması kapsamında Türkiye’deki Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ile paralel gidildiğine işaret etti.

Bakan Nazım Çavuşoğlu, online eğitim modelinin sağlığı ön planda tutan, öğrencilerin eğitim hakkını savunan ve ekonomiyi geri planda bırakan bir uygulama olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, “Son dönemde Türkiye güz dönemine kadar belli oranlarda online eğitim yapılabilmesine yönelik bir açılım yaptı. Biz ise 30 Eylül’e kadar online eğitime devam etmesi kararı aldık. Eğer ki Eylül ayında hala salgın süreci devam ederse yeni bir değerlendirme yapılacaktır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında kalan öğrencilerin ülkeye gelişleri konusunda da değindi. Çavuşoğlu, “Sarf ettiğimiz çabalar içinde analık babalık anlayışı vardı. Ekmeğimizi bölüşmek için yola çıktık. Dünyada tanınmayan bir ülke olmamıza rağmen, ağır maddi bedeller ödeyerek öğrencilerimizi ülkemize taşıyabildik. Bunun manevi hazzı yeterliydi” ifadelerini kullandı.

Çift test yapılacak

Bakan Çavuşoğlu, 1 Temmuz tarihi itibari ile başlayan dışa açılımla ilgili de konuştu. Bakan Çavuşoğlu, ilk uçuşların başlamasıyla yeni bir döneme girildiğini belirterek, “10 Mart kapanma tarihi bizim için nasıl bir milat ise, 1 Temmuz’da açılma kararı kapsamında miladımızdır. PCR testleri hem Türkiye’de yapılacak, hem de Kuzey Kıbrıs’ta. Bu nedenle ülkemize virüs girme ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum” dedi.

Çavuşoğlu, içinden geçilmekte olan pandemi sürecinde, ortaya konan gayretlerle açılım sürecinin normalleşeceğini vurgulayarak, özellikle maaş alan insanların birinci önceliğinin ülkeye virüs girmemesi olduğunu ama maaşı olmayan insanlar için de karınlarını nasıl doyuracaklarının birincil öncelik olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, bu iki kesiminde dengelenmesi gerektiğini söyledi.



Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 10:57