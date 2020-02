Çiftler için seçenek çok

Hüseyin ÇİÇEK

Yüzyıllar önce aşk için kendini feda eden St. Valentine’e adanarak gelenekselleşen “Sevgililer Günü”, tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da kutlanacak.

Her yıl Şubat ayının 14’ün de kutlanan Sevgililer Günü için özellikle alışveriş sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Hediyelik eşya dükkânları, kuyumcular başta olmak üzere esnaf bu özel gün için çeşitli kampanyalar düzenlerken, Gazimağusa Sanatçılar Çarşısı olarak bilinen yerde özel etkinlikler hazırlanıyor.

Çarşıda, 13,14 ve 15 Şubat tarihlerinde Sevgililer Günü standı kurulacağı belirtilirken, her cebe uygun hediyelik eşyalar satılacak.

Sanatçılar Çarşısı yetkilisi Müjde Şener, Şubat ayının, aşk ayı olması nedeni ile 13, 14 ve 15 Şubat tarihlerinde, 3 gün boyunca, saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında Sevgililer Günü standı kuracaklarını ve her cebe uygun el emeği ile işlenen ürünler satacaklarını anlattı.

Şener, değişik el sanatları, çikolata, kokulu mumlar, doğal taşlar ve benzeri birçok ürünün stantlarda olacağını söyledi.

Şener, en ucuz ürünün 5 TL, deri işlemeli eşyalar gibi en pahalı eşyaların ise 450 TL civarında satışa sunulacağını ifade etti.

Şener, sevgililer günü standının her cebe uygun olacağını söyledi.