Ailesi şokta

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde 72 yaşındaki Mehmet Acumsal arabasına bindiği sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşlar tarafından öldüğü fark edilen Acumsal’ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Acumsal’ın kesin ölüm nedeninin bugün yapılacak otopsiden sonra belli olacağı kaydedildi.

Kalp krizi şüphesi

Elde edilen bilgilere göre; Acumsal dün saat 16.15 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mustafa Abdullah Sokak üzerinde, park halindeki aracına bindiği sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Osman Alpay isimli vatandaş, Mehmet Acumsal’ın arabaya bindikten sonra direksiyona yattığını ve uzun süre hareket etmediğini fark ederek 112 acil servisi aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu Acumsal’ın yaşamını yitirdiği kesinleşti.

Lefkoşa Adli Şube Ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Acumsal’ın cesedi Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acumsal’ın kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, kesin ölüm nedeninin bugün yapılacak otopsiden sonra belli olacağı kaydedildi.