Çıkış nedeni araştırılıyor

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta Kirli Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasına ait işçi yatı evinde yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev ve içerisindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, polisin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 13.00 sıralarında Hatipoğlu Geri Dönüşüm Fabrikası’na ait işçi yatı evinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yan binalara sıçramadan söndürdü. Yangın sonucu yatı evi ve içerisinde bulunan 4 yatak, bir buzdolabı, muhtelif eşyalar, kapı ve pencereler zarar gördü. Polisin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Şömine aşırı ısındı, yangın çıktı

Bu arada Zeybekköy’de İsmail Özsoykal’a ait ikametgâhta, şömine bacasının aşırı ısınarak tavandaki merteği alevlendirmesi sonucu çıkan yangın zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün saat 10.30 sıralarında meydana gelen yangın ikametgah sakini ve İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında, 2 adet mertek ve ikametgahın tavanı kısmen yanarak zarar gördü.