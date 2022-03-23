Akaryakıt fiyatlarına dün bir zam daha yapıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, 95 oktan benzinin fiyatı 17.33 TL’den 18,57 TL’ye, 98 oktan benzinin fiyatı 17.58 TL’den 18.82 TL’ye, Euro Diesel’in 18.07 TL’den 20,88 TL’ye, gaz yağının ise 17.02 TL’den 20,12 TL’ye yükseldi. Akaryakıta gelen yeni zam ise gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.