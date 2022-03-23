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Bir zam daha

95 oktan benzinin litresi 18.57 TL’ye, mazotun ise 20.88’e yükseldi 

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Bir zam daha

Akaryakıt fiyatlarına dün bir zam daha yapıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, 95 oktan benzinin fiyatı 17.33 TL’den 18,57 TL’ye, 98 oktan benzinin fiyatı 17.58 TL’den 18.82 TL’ye, Euro Diesel’in 18.07 TL’den 20,88 TL’ye, gaz yağının ise 17.02 TL’den 20,12 TL’ye yükseldi. Akaryakıta gelen yeni zam ise gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.  

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YORUMLAR
Yılmaz Eratılgan
Yılmaz Eratılgan - 2 dakika Önce

Kendine Zarar veren bir ada üretimi yok tüketimi dışardan sadece turizmle ayakta duruyorlar turizmde bittimi ne olacak bu hal ülke zenci doldu senin çocuğun Londra'da gurbette. ülkende huzurlu yaşamak varken Fiat artırtça kötüye gidiyorsunuz üretim yapmak gerekiyor fabrikaya tarıma enerjiye yeni yollara ihtiyaç var

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