Çocuk şenliği başladı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tarafından organize edilen Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Şenliği'nin açılışı Kızılbaş Parkı'nda yapıldı.

Şenliğin açılışında kukla tiyatro gösterisi, çocuk korosu, hiphop dans gösterisi, eğlenceli aktiviteler ve tiyatro gösterileri yer aldı.

Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Şenliği 16 Nisan'a kadar devam edecek. Şenlik kapsamındaki tiyatro oyunları Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de sahnelenecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında yapılan iş birliği çerçevesinde, LTB sınırlarında bulunan devlet anaokulu, kreş ve ilkokullarındaki 5 yaş ve üzeri öğrenciler, okullarından alınıp YDÜ AKKM'ye götürülecek, oyunun ardından okullarına geri taşınacak.

Şenlik kapsamında Türkiye'den İstanbul Şehir Tiyatrosu, Manisa Şehir Tiyatrosu ve Trabzon Devlet Tiyatrosu sahneye çıkacak. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yeni çocuk oyunları sahneleyecek.





