Çocuklar için sıkıcı bir süreç

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Program Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, koronavirüs nedeniyle yaşanan sosyal izolasyonun sadece yetişkinler tarafından algılanabildiğini belirterek, bu durumun özellikle erken çocukluk dönemindeki çocuklar için çok sıkıntılı bir süreç olduğunu ifade etti.

Çocukların bu durumu sağlıklı bir şekilde anlayabilecek bilişsel gelişim döneminde olmadıklarından, sürecin onlar için daha zor olduğunu aktaran Özdemir, “Eğitimin sanal ortamda yapılması ya da dışarıdaki özgürlüğünün kısıtlanması onları sanılandan çok daha fazla üzebilir” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, ebeveynlerin çocuklara ev ortamında eğlenceli ve eğitsel faaliyetler düzenleyerek, onların kaygılarının ve üzüntülerini azaltılabileceğine dikkat çekerek, tamamen ev imkanlarıyla okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların evde yapabilecekleri etkinlikler hakkında konuştu.

Söz konusu etkinliklerin çocukların zihinsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerine hitap edecek etkinlikler olduğun aktaran Özdemir, “Örneğin, tombala oyununu okul öncesi çocuklara göre düzenleyebiliriz. Özellikle 3-6 yaş arası çocuklar için eşleştirme olarak geçen erken matematik becerisine yönelik bu oyunda birkaç kağıda numara yerine çeşitli semboller çizerek, o semboller torbadan çıktıkça, çocuktan eşleştirme yapmasını isteyebilirsiniz” dedi.

Yastıkları koridora çizin

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, 5 yaştan büyük çocukları için ise, evdeki çeşitli yastıkları koridora veya odaya dizip her yastık için bir yönerge atanabileceğini söyleyerek, atla, zıpla, el çırp, bir meyve ismi söyle gibi komutlarla bu oyun oynanabileceğini aktardı. Bu oyundan önce iki pet şişeden kum saati yapılmasını öneren Özdemir, hazırlanan güzergah için bu kum saatinin kullanılabileceğini de ekledi.

Özdemir, çocukları hem oyuncu hem de sırası bitince gözlemci olacak şekilde düzenleyerek, gazoz veya şişe kapaklarından oynanabilecek farklı bir oyun önerisinde daha bulunarak, “Üç yaşından büyükler için uygun olan bu oyunda yerdeki mermer çizgileri veya sizin renkli bantlarla yaratacağınız şekiller üzerinden sadece fiskeyle vurarak çizgi dışına çıkmadan kapakları bitiş noktasına çocuğunuzla birlikte ulaştırmaya çalışın. Bu etkinlik çocuğun kas ve zihin koordinasyonunu, karşılaştırma becerisini geliştirecektir” dedi.

Yine 3 yaşın üstündeki çocuklarla birlikte evde gazete veya kağıtlardan uçaklar yaparak, en uzağa atma oyunu oynanabileceğini belirten Özdemir, “Oyun içinde kesinlikle kazanmak-kaybetmek gibi kelimeler kullanmayın. Uçağımızı nasıl yapsak daha uzağa gider, güzergahı nasıl daha hızlı bitirebiliriz gibi sorular sorun. Amacımız çocukta rekabet duygusu yaratmak değil, gelişimine katkıda bulunmaktır” ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2020, 11:31