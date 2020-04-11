Can kaybı bin 6

Türkiye'de Coronavirüsü salgınında son 24 saatteki yeni vaka sayısı 4 bin 747 olurken yaşanan can kaybı ise 98 oldu. Toplamda iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 324 olarak açıklandı. Türkiye'deki toplam can kaybı 1.006 olurken toplam vaka ise 47.029 oldu. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre Türkiye’de Coronavirüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti. Son 24 saatte 98 kişi daha hayatını kaybederken son 24 saatte yapılan 30 bin 864 testten 4 bin 747 kişi pozitif vaka olarak tespit edildi. Türkiye’deki toplam vaka sayısı ise 47 bin 29’a yükselmiş oldu. İlk vakanın tespitinin ardından geçen sürede yapılan toplam test ise 307 bin 210 olarak açıklandı. Türkiye’deki yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 667 olurken entübe durumdaki hasta sayısı ise bin 62 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs Bilim Kurulu'yla yaptığı toplantının ardından basın açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı Koca, e-Devlet üzerinden başvuranlara şu ana kadar 3,5 milyon maske dağıtıldığını bildirdi.

Koca şunları söyledi: “Coronavirüs aradığı temas ortamını bulursa size kolayca bulaşacaktır. Taşıyıcılardan biri siz olabilirsiniz.

Sosyal hareketliliği asgariye indirin, bana bir şey olmaz düşüncesine kapılmayın. Bu düşünce tehlikelidir.

Kuralları tavizsiz uygularsak hastalığın yeni kişilere bulaşmasını önleyeceğiz, azaltacağız.

Salgına karşı verdiğimiz savaşta Meclis'imizden bir kalkan istiyorum.

Hastalıkla Türkiye'nin bütün şehirlerinde mücadele ettiğimiz bir aşamadayız.

Vatandaşlarımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 maskesini alabilecek. Pandemi döneminde de vatandaşlarımız zorunlu çocukluk aşı takvimini ihmal etmemeli. Sokağa çıkma yasağının aşıyla ilgili kısıtlaması yok.”