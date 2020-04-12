Önlemler hat safhada

Hüseyin ÇİÇEK

Coronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, birçok banka önüne insanlar iç içe yığılırken, özel bir bankanın Gazimağusa şubesi aldığı tedbir ile bölgede takdir topladı. Bankaya giriş için sıra kuralını uygulayan banka, müşterilerini içeri tek tek alıyor. Sırada bekleyen müşteriler arasında da en az bir buçuk metrelik mesafe kuralı uygulanırken, bankaya giren her müşterinin ateşi ölçülüp, gerekli dezenfekte işlemi yapıldıktan sonra vezneye alınıyor. Bankanın almış olduğu tedbirler memnuniyetle karşılandı.