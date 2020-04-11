Bahar pikniği engellendi

Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de olduğu 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yasağın yalnızca 48 saat süreceği ifade edildi.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından kritik bir karar alındı. İçişleri Bakanlığı 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Kararın alınmasında hafta sonu havanın güneşli olacağı ve bundan istifade edecek olan vatandaşların parklara, piknik yerlerine akın edeceği endişesi etkili oldu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.”