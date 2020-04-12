Camila Cabello'nun Cinderella filmi salgın nedeniyle 2021’e ertelendi

Ünlü şarkıcı Camila Cabello’nun ilk oyunculuk deneyimini sergileyeceği Cinderella filminin gösterim tarihi corona virüs salgını nedeniyle değiştirildi.

23 yaşındaki Cabello’nun başrolde yer aldığı Sony Pictures yapımı Cinderella filminin gösterim tarihi 5 Şubat 2021’e ertelendi.

Yönetmenliğini Kay Cannon’un üstlendiği filmde Cabello, başrolde olmasının yanı sıra filmin müziklerine de imza atacak.

Filmin senaryosuyla ilgili detaylar henüz paylaşılmazken, filmin yetim bir kızın prensese dönüştüğü klasik Cindrella hikayesinin modern versiyonu olacağı düşünülüyor.

Salgın nedeniyle ertelenen tek film Cabello’nunki değil. Çekimler yapılamadığı için Sony Pictures yapımı Spider-Man: Into the Spider-Verse Nisan 2022’ye, Hotel Transylvania 4 Aralık 2021’e, Tom Holland’ın Uncharted filmi Ekim 2021’e ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2020, 10:51