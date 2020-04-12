DAÜ öğrencilerine yönelik başlatılan yardım seferberliği çalışmaları devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), küresel ölçekte devam eden Korona Virüs Salgını dolayısıyla ortaya çıkan krizi sağlıklı, etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmek için her alanda çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Bu kapsamda DAÜ Rektörlüğü tarafından DAÜ öğrencilerine yönelik başlatılan yardım seferberliği çalışmaları büyük bir dayanışma ve özveri ile devam ediyor.

Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu yaptığı açıklamada, “9 Mart itibariyle eğitime ara verilmişti. Covid-19 salgını dolayısıyla, ülkemizde de bir takım önlemler alındı bu çerçevede bazı öğrencilerimiz kendi ülkelerine döndüler. Ancak ülkesine dönemeyen öğrencilerimiz Doğu Akdeniz Üniversitesi yurtlarında konaklamaktadırlar. Öğrencimiz bizlere sıkıntılarını aktardılar ilk günlerden sonra bu bizi aştı gönüllü öğrencilerimiz ile bir ekip kurarak öğrencilerimize yardımcı olmayı hedefledik. DAÜ Destek Grubu kurduk bu grupta çalışan bazı yönetsel personelimizde vardır yaklaşık 25 gündür bağışlarla gıda paketleri, temizlik malzemeleri, sebze ve meyveyi öğrencilerimize dağıtmaya çalışıyoruz. Psikolojik olarak da ailelerinin yanına gidemedikleri için sıkıntılıdırlar şuan elimizden gelen maddi ihtiyaçlarını karşılamak bunun içinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü de bir süre önce bize destek olmaya başladı onlara da teşekkür ederiz” dedi.

