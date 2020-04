‘Herkes elini taşın altına koymalı’

Cihangir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Aytaç Karavezirler, dün katıldığı bir televizyon programında oluşan sürecin sporu nasıl etkilediğini ve neler yapılması gerektiğini değerlendirdi.

Cihangir Kulüp Başkanı Aytaç Karavezirler ligin bir an evvel tamamlanması gerektiğini kaydederek “Kalan sekiz haftalık dilimin hızlandırılmış bir program dahilinde tamamlanması gerekmektedir. Salı ve Cumartesi Süper Lig'in, Çarşamba ve Pazar ise Birinci Lig'in oynatılması kanaatindeyim. Ligin tamamlanmasının ardından ise play off, play out ve Nicosia Group Kıbrıs Kupası sonlandırılmalıdır” dedi.

Bütçe sıkıntısı yaşanacak

Temmuz ortasında sezonun tamamlanabileceğini kaydeden Karavezirler "Bütçe sıkıntısı yaşayacağız." Bence hiçbir kulüp liglerin başlamasını istemiyor. Hiç kimsenin ek olarak tuttuğu bütçesi yok. Sponsorlar da sıkıntılar yaşamaya başlayacak. Bunun sebebi hem ekonomik kriz hem de ligin sarkmış olmasıdır. Normalde lig üç hafta sonra son bulacaktı ancak şu anki görüntü ile üç ay daha uzadı. Bunun yanında devletin de durumu belli. Devlet desteği de yok. Bundan dolayı bu sekiz haftalık ligi nasıl tamamlayacağımızı oturup bir an önce konuşmamız lazım” dedi.



Karavezirler bu zorlu süreci en az hasarla atlatabilmek için herkesin fedakârlık yapması gerektiğine vurgu yaparak “Bunun en büyük örneğini öncelikle teknik adamlar gösterdi. Onları bu hareketlerinden dolayı kutluyorum. Bu tip davranışların artmasını ve tüm sporculara örnek olmasını diliyorum” dedi.

"Yabancı sadece Süper Lig'de kalmalı"

Yabancı futbolcu için de görüşlerini aktaran Cihangir Spor Kulübü Başkanı Aytaç Karavezirler; "Bana göre Süper Lig’de yabancı futbolcu kaldırılmamalı. Diğer liglerde yabancı tamamen kalkabilir ancak bu durum Süper Lige uygulanmamalı" dedi.