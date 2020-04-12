Güneyde böyle

Çeşitli nedenlerle yurt dışında bulunan ve çoğunluğu Rum Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi amacıyla gönderilen Kıbrıslı Rumların, düzenlenen özel uçak seferleriyle Güney Kıbrıs’a getirilmeleri ve ülkelerine dönmek isteyen yabancı uyrukluların da adadan ayrılmaları devam ediyor.

Filelefteros gazetesi, “Cyprus Airways” tarafından Almanya’nın Hannover kentinden havalanan A319 tipi uçağın 53 Kıbrıslı Rum’u adaya getirdiğini yazdı.

Gazete, uçağın Selanik’te durarak Yunanistan’da bulunan 54 kişiyi daha aldığı ve toplamda 107 Kıbrıslı Rum’un adaya getirildiğini aktardı.

Uçuşun masraflarının Kıbrıs Bankası tarafından karşılandığını, yakıtı da Petrolina şirketinin sağladığını ifade eden gazete ayrıca, Gürcistan Havayolları’na ait bir uçağın da dün 13 Kıbrıslı Rum’u Larnaka Havaalanı’na getirdiğini ve dönüşte 120 Gürcü’yü ülkelerine geri götürdüğünü belirtti.

Benzer bir uçuş da Moskova’ya gerçekleşti. Haberde, Güney Kıbrıs’tan ülkelerine dönmek isteyen Rus vatandaşlarının sayısındaki fazlalığı göz önüne alan Rus hükümetinin, Larnaka’dan 300 yolucuyu taşıyan bir uçağın St. Petersburg ve Moskova’ya gidişine onay verdiği vurgulandı.