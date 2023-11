Çok çalıştım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra Imperial College’de düzenlenen panele katıldı. Tatar, öğrencilik yıllarından beridir her yerde olduğunu, Londra’da eğitim aldığını, uzun yıllar burada çalıştığını, ardından Türkiye ve Kıbrıs’ta çalıştığını anlattı.

Tatar, Imperial College Türk öğrenci grubu Turkish Forum UK tarafından düzenlenen ve Kıbrıslı Türk Kanser Biyolojisi Profesörü Mustafa Camgöz’ün moderatörlüğünü yaptığı “Pandemi Sonrası Sağlıklı Yaşam” konulu panelin açılışını yaptı.

Kıbrıslı Türk diyetisyen araştırma görevlisi Dr. Aygül Dağbaşı’nın da konuşmacı olarak yer aldığı panelde, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türk öğrencilerle de bir araya geldi, sohbet ve tebrik edip, başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, buradaki konuşmasında, anlamlı toplantıda yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

KKTC’nin 40. yılı dolayısıyla Londra’yı ziyaret ettiğini belirten Tatar, fırsat bulduğu her platformlarda KKTC’nin yer alması, halkın sesinin duyurulması, devletin gelişmesi ve varlığının sürdürülmesi için yer almaya çalıştığını söyledi.

Londra’da öğrencilik döneminden beridir Prof. Dr. Mustafa Camgöz ile arkadaşlık ve aile bağları olduğunu ifade eden Tatar, öğrencilik yıllarından beridir her yerde olduğunu, Londra’da eğitim aldığını, uzun yıllar burada çalıştığını, ardından Türkiye ve Kıbrıs’ta çalıştığını anlattı.

Tatar, sonra siyasete girdiğini ve çok büyük mücadeleler sonunda cumhurbaşkanı seçildiğini ifade etti.

“Hayatım boyunca zorlamadan ama hep mücadele içinde oldum” diyen Tatar, ilime bilime Türklük dünyasına yapılan katkılardan dolayı tüm uzmanları tebrik etti.

Pandemi dönemi başbakan olduğunu anımsatan Tatar, o dönem yapılan çalışmaları ve yaşanan ekonomik sıkıntıları dile getirdi.

Panele, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi ile Osman Koray Ertaş ile KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin de katıldı.

Psikoterapist Dr. Candan Ertubey, Kardiyolog Dr. Cemil İzgi ve Epigenetik ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülsen Meral’ın da konuşmacı olarak yer aldığı panelde, Covid pandemisinin insanlar üzerinde bıraktığı psikolojik etkiler, sonrasında hareketsizlik ve beslenme ile gelen obezite sorunları ve psikolojik sorunlar ele alındı.

Özellikle İlk Covid olan kişilerin ağır dönemler geçirdiği ve travmalar yaşadığı belirtilen panelde, Covid sonrası ortaya çıkan kaygı problemi ve zihni kullanamama durumu tartışıldı.

Pandemi sonrası psikolojik eğitimin önem kazandığı belirtilen panelde, aşıların da kalp üzerinde nadir de olsa etki yapabileceğine işaret edildi.

Bütün aşıların insanlar üzerinde enfeksiyon yapma riski olduğuna işaret edilen panelde, Covid aşılarının riskinin diğer aşılardan daha fazla olmadığı, o yüzden doktorlar tarafından ne öneriliyorsa aşı olunması gerektiği, aşılar arasında da belirgin fark olmadığı vurgulandı.