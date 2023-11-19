9 ayda kuzeye geçenlerin sayısı 5 milyonu aştı

Raif DOĞRU

Kuzey Kıbrıs’a bu yılın ilk 9 ayında hava ve deniz yoluyla gelen toplam turist sayısı bir milyon 328 bin oldu. Bunların bir milyon 72 bini Türk vatandaşı, 255 bin 138’i ise yabancı. Yabancılarda ilk sırayı 38 bin 727 işle Ruslar, ikinci sırayı ise 32 bin 497 ile İranlılar alıyor.

İlk 9 ayda kuzeye İngiltere’den gelen yabancıların sayısı 19 bin 158, İngiltere’de yaşayan KKTC vatandaşlarının sayısı ise 8 bin 963 oldu.

Kamerun’dan 13 bin 176, Ukrayna’dan 7 bin 360, Pakistan’dan 6 bin 762, Nijerya’dan 4 bin 414, Sudan’dan 2 bin 775, İsrail’den bin 158 kişi geldi.

Bunların büyük bir çoğunluğunun adaya turizm amaçlı değil, konut almak, çalışmak veya eğitim amaçlı geldiği belirtiliyor.

Kara sınır kapıları

Kara sınır kapılarından kuzeye geçişler, hava ve deniz kapılarından çok daha fazla oldu. Ocak-Eylül döneminde kara sınır kapılarından KKTC’ye 5 milyon 807 bin giriş yapıldı. Bunların bir milyon 840 bini KKTC vatandaşı, 2 milyon 312 bini Kıbrıslı Rum ve bir milyon 655 bini yabancı.

KKTC vatandaşlarını çıkardığımız zaman Kıbrıslı Rum ve yabancıların toplamı 3 milyon 967 bin yapıyor.

Hava ve deniz yoluyla gelen bir milyon 328 bin kişiyi de ilave edince bu rakam 5 milyon 395 bine yükseliyor.

Güneyde rakamlar yükseldi

Güney Kıbrıs’ı da bu yılın ilk 10 ayında ziyaret eden turistlerin sayısı ise 3 milyon 552 bin oldu. Böylece, güneye gidenlerin sayısı ilk defa kuzeye gelenlerin altında kaldı.

Rum Turizm Örgütü, bu yılın ilk 10 ayında güneye giden turist sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 21.1 oranında artış gösterdiğini bildirdi.

Geçtiğimiz Ekim ayında 426 bin 272 kişinin Güney Kıbrıs’a gittiğini belirten örgüt, ziyaretçi sıralamasında İngilizlerin ilk sırada yer aldığını duyurdu. Sadece Ekim ayında 154 bin İngiliz turistin güneye gittiğini vurgulayan Rum Turizm Örgütü, bunun toplam rakam içinde yüzde 36’lık bir pay oluşturduğuna dikkat çekti.