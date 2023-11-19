Nijeryalıların ‘ne iş yaptığı’ araştırılıyor

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, KKTC’de ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen toplam 7 kişi tutuklandı.

Lefkoşa bölgesinde yakalanan Nijeryalı zanlılar Mabel Agbomere Eigbochie, Favour Adeshina ve Toheeb Oluwatobi Abdu dün mahkemeye çıkarıldı. Diğer 4 zanlının ise Gazimağusa ve Girne’de mahkemeye çıkarıldığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların 17 Kasım 2023 tarihinde ülke genelinde yapılan denetimlerde Lefkoşa’da tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlılardan Mabel Agbomere Eigbochie’nin 22 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 179 gün, Favour Adeshina’nın, 16 Ekim 2022 tarihinden itibaren 397 gün, Toheeb Oluwatobi Abdul’un ise 18 Ekim 2022 tarihinden itibaren 395 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduklarını açıkladı.

Polis, zanlılar Eigbochie, Adeshina ve Abdu’nun ülkede kaçak yaşam sürdükleri süre içerisinde neler yaptığının veya herhangi bir suç karışıp karışmadıklarının araştırılacağını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

