İki konuya dikkat çekti

Başbakan Ünal Üstel, Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Yaşanan Sorunlar Çalıştayı”na katıldı. Konuşma yapan Üstel, Filistin ve Türkiye’de yaşanan 6 Şubat depremine değindi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu iş birliğiyle düzenlenen “Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Yaşanan Sorunlar Çalıştayı”nın ikincisi bugün Bosna Hersek’te yapıldı.

Başkent Saraybosna’da düzenlenen çalıştaya, Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ile Bakanlık Denetmenleri ve Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenler katıldı.

Çalıştayda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkçe öğretiminin gelişimi ve ada genelindeki durumunun tespiti için 11-14 Eylül tarihlerinde KKTC’de düzenlenen birinci çalıştayın sonuç bildirgesi açıklandı.

Başbakan Üstel çalıştaydaki konuşmasına, “Bosna Hersek’e hepimiz hoş geldik ve yürekten söylüyorum ki hoş bulduk” diyerek, başladı.

İki konuya dikkat çeken Başbakan Üstel, şunları belirtti:

“Bunlardan birincisi adamızın yanı başında devam eden ve yaklaşık 12 bin insanın yaşamına mal olan katliamdır. Filistin’de yaşananlara savaş demek mümkün değil. Şimdiye kadar 6 bini aşkın masum çocuk hayatını kaybetti. Binlerce sivil yaşamını yitirdi. Bu katliamın durması için harekete geçmesini beklediğimiz dünya, savaşı bitirmek değil adeta büyütmek için elinden geleni yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan başka hiçbir dünya lideri samimiyetle, ‘bu katliama son verin’ çağrısı yapmıyor. Bu insanlık adına utanç verici bir durumdur. Huzurlarınızda bu insanlık ayıbına son verilmesi için harekete geçen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı selamlıyorum.”

Diğer konunun da yine çocuklarla ilgili olduğunu ifade eden Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Buraya gelmeden önce Türkiye’de yaşanan asrın deprem felaketinde evlerini yitirmiş depremzedeler için Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu tarafından yapılan ve adını ‘Şampiyon Melekler Köyü’ olarak belirlediğimiz İskenderun’da bulunan geçici konaklama alanından geçtik. Orada yaşamaya başlayan insanları ziyaret ettik.

Kıbrıs Türk halkının yardımları ile yapılan konteyner evlerin kendilerine sıcak bir yuva olmasını temenni ediyorum.”

