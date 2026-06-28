Çok mutlu oldu

İskele Belediyesi tarafından düzenlenen 54. Geleneksel İskele Festivali, düzenlenen açılış töreni ve Zülfü Livaneli konseriyle başladı. İskele Ecevit Meydanı'nda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alan Zülfü Livaneli konseriyle sona erdi. Konserde ayrıca sanatçının 80. yaş günü de kutlandı.

Bu yıl 10 gün sürecek festival, 5 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Festival kapsamında düzenlenen İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali de bu yıl 29'uncu kez gerçekleştiriliyor. Etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra Uruguay, Rusya, Kuzey Osetya, Kırgızistan ve Filipinler'den gelen halk dansları ekipleri sahne aldı.

Resmi açılış töreni İskele Ecevit Meydanı'nda yapıldı. Festival kortejinin meydana ulaşmasının ardından İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından festival ateşi yakıldı, barış, dostluk ve sevgi mesajlarının yer aldığı beyaz balonlu pankart gökyüzüne bırakıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Geleneksel İskele Festivali'nin İskele'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu belirterek, festivalin emek, fedakârlık, vizyon, kültüre sahip çıkma ve nesilden nesile aktarılan bir miras niteliği taşıdığını söyledi. Açılış törenine Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, UBP milletvekilleri Resmiye Canaltay, Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak'ın yanı sıra bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026, 09:48