Karpuzu seviyorlar

Hassan RAJWA

Lefkoşa’da kurulan açık pazara özellikle yabancıların yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi. Pazarda en çok ilgi gören ürünlerden birinin kilosu 35 liradan satılan karpuz olduğu belirtildi. Tezgâhlarda yer alan meyve ve sebzelerin fiyatlarının ise ürün çeşitliliğine göre değişiklik gösterdiği ifade edildi.

Meyve grubunda üzüm ve kirazın 300, çileğin 250, kayısı ve şeftalinin 150, kavunun 80, muzun 85, elmanın ise 120 liradan satışa sunulduğu bildirildi.

Sebze bölümünde ise domates 80, kabak ve salatalığın 60, soğanın 50, patatesin 45 liradan tezgâhlarda yer aldığı görüldü. Bamya ve sarı fasulye gibi bazı ürünlerin ise 300 lira seviyelerine kadar çıktığı kaydedildi.

Pazarda hem ürün çeşitliliği hem de fiyat aralığının genişliği dikkat çekerken, esnaf özellikle yabancıların bazı ürünlere daha fazla ilgi gösterdiğini ifade etti.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Meyveler

Üzüm: 300 TL

Kiraz: 300 TL

Nar: 300 TL

Çilek: 250 TL

Siyah üzüm: 200 TL

Bal armudu: 200 TL

Kayısı: 150 TL

Şeftali: 150 TL

Elma: 120 TL

Yeni dünya: 100 TL

Muz: 85 TL

Kavun: 80 TL

Avokado: 70 TL

Mango: 70 TL

Limon: 130 TL

Karpuz: 35 TL

Sebzeler

Asma yaprağı: 900 TL

Bamya: 300 TL

Sarı fasulye: 300 TL

Acı biber: 150 TL

Barbunya: 150 TL

Börülce: 170 TL

Patlıcan: 100 TL

Domates: 80 TL

Acur: 80 TL

Mor soğan: 70 TL

Kabak: 60 TL

Havuç: 60 TL

Salatalık: 60 TL

Süt mısırı: 50 TL

Soğan: 50 TL

Beyaz sarma (lahana): 50 TL

Patates: 45 TL