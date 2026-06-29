Karpuzu seviyorlar

Hassan RAJWA
Lefkoşa’da kurulan açık pazara özellikle yabancıların yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi. Pazarda en çok ilgi gören ürünlerden birinin kilosu 35 liradan satılan karpuz olduğu belirtildi. Tezgâhlarda yer alan meyve ve sebzelerin fiyatlarının ise ürün çeşitliliğine göre değişiklik gösterdiği ifade edildi.
Meyve grubunda üzüm ve kirazın 300, çileğin 250, kayısı ve şeftalinin 150, kavunun 80, muzun 85, elmanın ise 120 liradan satışa sunulduğu bildirildi.
Sebze bölümünde ise domates 80, kabak ve salatalığın 60, soğanın 50, patatesin 45 liradan tezgâhlarda yer aldığı görüldü. Bamya ve sarı fasulye gibi bazı ürünlerin ise 300 lira seviyelerine kadar çıktığı kaydedildi.
Pazarda hem ürün çeşitliliği hem de fiyat aralığının genişliği dikkat çekerken, esnaf özellikle yabancıların bazı ürünlere daha fazla ilgi gösterdiğini ifade etti.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Meyveler
Üzüm: 300 TL
Kiraz: 300 TL
Nar: 300 TL
Çilek: 250 TL
Siyah üzüm: 200 TL
Bal armudu: 200 TL
Kayısı: 150 TL
Şeftali: 150 TL
Elma: 120 TL
Yeni dünya: 100 TL
Muz: 85 TL
Kavun: 80 TL
Avokado: 70 TL
Mango: 70 TL
Limon: 130 TL
Karpuz: 35 TL
Sebzeler
Asma yaprağı: 900 TL
Bamya: 300 TL
Sarı fasulye: 300 TL
Acı biber: 150 TL
Barbunya: 150 TL
Börülce: 170 TL
Patlıcan: 100 TL
Domates: 80 TL
Acur: 80 TL
Mor soğan: 70 TL
Kabak: 60 TL
Havuç: 60 TL
Salatalık: 60 TL
Süt mısırı: 50 TL
Soğan: 50 TL
Beyaz sarma (lahana): 50 TL
Patates: 45 TL